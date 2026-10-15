Giuseppe Barbaro propone di sfruttare il momento per creare un Polo industriale della cosmesi e riqualificare l'ex Fabbrica Arenella, trasformandola in un museo e in un hub per startup giovanili

L'ingresso di Reggio Calabria nel prestigioso Club europeo dei sindaci delle città della profumeria segna una svolta internazionale per il territorio. L'iniziativa, promossa dal sindaco Francesco Cannizzaro, apre un canale diretto con la storica cittadina francese di Grasse e accende i riflettori sul bergamotto reggino. Secondo Giuseppe Barbaro di Copagri Calabria, questa alleanza non deve rimanere solo un successo istituzionale, ma deve trasformarsi in un'opportunità concreta di sviluppo industriale e occupazionale per l'intera area metropolitana.

Per far fare il salto di qualità definitivo alla filiera, Copagri ha individuato alcune direttrici strategiche fondamentali: «Sfruttare gli incentivi e i crediti d'imposta della ZES per attrarre sul territorio gli stabilimenti dei grandi marchi del lusso, evitando di esportare solo la materia prima grezza» sostiene Barbaro che poi in tema di ricerca e tutela del marchio invita a sostenere «tecniche colturali innovative per aumentare le rese e proteggere l'identità sia dell'olio essenziale DOP sia del frutto fresco». L’obiettivo è anche quello dell’unità della filiera, con l’invito a «superare le battaglie legali e le divisioni interne tra i produttori per presentarsi compatti sui mercati internazionali».

Un punto centrale del piano di Copagri riguarda il recupero del patrimonio storico-industriale della città. Barbaro propone la rigenerazione urbana dell’ex Fabbrica Arenella e delle strutture del Consorzio del Bergamotto, oggi in stato di abbandono. L'obiettivo è trasformarle in un Museo archeologico-industriale del bergamotto legato al turismo esperienziale, all'interno del quale realizzare un innovativo hub dedicato alle startup giovanili specializzate in profumeria, cosmesi naturale e agroalimentare.