La stazione cittadina è diventata negli anni sempre più punto di riferimento per passeggeri, turismo e collegamenti ad alta velocità

I sottoscritti Cosma Ferrarini e Avv. Michele Filippo Italiano, nella loro qualità di capi gruppo di minoranza in Consiglio Comunale di Rosarno, con la presente, chiedono con l'urgenza del caso, l'istituzione di un posto fisso della Polfer presso la Stazione Ferroviaria di Rosarno.

La Stazione Ferroviaria di Rosarno assume con il tempo sempre più importanza; oramai da molto tempo, essa è la seconda stazione ferroviaria per numero di passeggeri in Calabria ed è diventata la stazione di riferimento per tutta l'area jonica della Provincia di Reggio Calabria, dell'alto Mesima, di gran parte della provincia di Vibo Valentia e soprattutto di molti Comuni della famosa Costa degli Dei, territori di grande densità abitativa e di grande vocazione turistica e punte di diamante del turismo in Calabria, di un turismo in grande espansione, anche grazie ai servizi dei treni veloci, con i viaggiatori che utilizzano la fermata della stazione di Rosarno per poi raggiungere facilmente, con vari mezzi di trasporto, treni, pullman o mezzi privati, le grandi mete turistiche della Costa degli Dei, della Costa dei Gelsomini, della Costa Viola e molti luoghi aspromontani.

Nella Stazione di Rosarno ci sono le fermate di 8 Frecce Rosse da e per Milano e Torino, di 14 Frecce Rosse da e per Roma, di 2 Frecce Rosse da e per Venezia; in più, a giorni, verrà istituita la Freccia notte da e per Milano e Torino. A queste corse vanno aggiunte le corse del treno veloce Italo da e per Milano e Roma, gli Intercity e i treni regionali e locali.

Ogni giorno migliaia di utenti usufruiscono dei servizi della stazione ferroviaria di Rosarno e pertanto abbiamo il dovere, ognuno per le proprie competenze, di lavorare in sinergia per assicurare i migliori servizi, primo fra tutti quello della massima sicurezza e tranquillità dei tanti fruitori.

Spesso, questa è cronaca giornaliera, le stazioni ferroviarie sono teatro di episodi gravi, di atti di violenza di ogni genere. Ne consegue che bisogna prevenire e scongiurare episodi di tale portata.

Non può quindi essere più procrastinata la richiesta di istituire un posto fisso di Polizia Ferroviaria presso lo snodo ferroviario di Rosarno al fine di assicurare la sicurezza dei viaggiatori.