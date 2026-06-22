«La UIL FP Vigili del Fuoco Calabria aderisce convintamente allo sciopero del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proclamato dalla UIL FP Vigili del Fuoco. La decisione è scaturita a seguito di mancanza di risposte adeguate sui temi centrali della tutela del salario, delle condizioni di lavoro, della salute e del pieno riconoscimento della specificità professionale delle donne e degli uomini del Corpo».

Lo afferma Enzo Crugliano, segretario generale della UIL FP Vigili del Fuoco Calabria.

«Riteniamo inaccettabile – prosegue Enzo Crugliano – che il salario non tenga conto dell’aumento del costo della vita, riducendo drasticamente il potere d’acquisto, come riteniamo inammissibile che il rischio oncologico non venga riconosciuto come rischio professionale, nonostante l'esposizione continua del personale a sostanze nocive e potenzialmente cancerogene durante le attività di soccorso. Ad essere penalizzata è proprio una categoria che lavora quotidianamente per assicurare la sicurezza nel Paese. Professionalità, sacrificio e senso del dovere delle donne e degli uomini del Corpo non trovano riscontro, da parte dello Stato, sul piano economico, previdenziale e sanitario».

«Pertanto – conclude Crugliano – la segreteria regionale, che ho l’onore di dirigere, non può che unirsi a quella nazionale della UIL FP Vigili del Fuoco e della UIL FP nel sostenere uno sciopero nazionale che mira a tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori e la sicurezza nel Paese».