Il sindacato: «Un punto di partenza e non di arrivo: l'auspicio e l'obiettivo prioritario restano l'incremento progressivo delle ore contrattuali, attualmente fissate a 18 settimanali, fino al raggiungimento del tempo pieno»

La Fp Cgil esprime soddisfazione per la firma ufficiale, avvenuta a Palazzo Alvaro, che sancisce l'assunzione a tempo indeterminato parziale di 44 ex Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis) nell'organico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di un traguardo storico e fortemente atteso, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e istituzionale, in più occasioni sollecitato anche dalla stessa Fp Cgil, affinchè venisse portato a termine includendo l'intero bacino dei precari in servizio presso la Città Metropolitana. Un traguardo che restituisce dignità lavorativa a decine di professionisti che già in passato hanno dimostrato sul campo il proprio valore per l'Ente.

«Vogliamo rivolgere il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon inizio e buon lavoro a tutti i nuovi colleghi e alle nuove colleghe. La stabilizzazione dei 44 ex tirocinanti rappresenta una boccata d'ossigeno fondamentale per i servizi della Città Metropolitana. Tuttavia, consideriamo questo risultato un punto di partenza e non di arrivo: l'auspicio e l'obiettivo sindacale prioritario restano l'incremento progressivo delle ore contrattuali, attualmente fissate a 18 settimanali, fino al raggiungimento del tempo pieno (full-time), necessario sia a garantire una reale stabilità economica ai lavoratori, sia a soddisfare appieno le esigenze strutturali dell'Ente».

Nel rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto Sindaco metropolitano, Francesco Cannizzaro, la Fp Cgil coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulle tante scadenze e aspettative che gravano sul personale dell'Ente.

«Al nuovo Sindaco chiediamo sin da subito la massima attenzione verso la macchina amministrativa. È fondamentale dare immediato seguito a tutte le altre procedure che erano in itinere e sulle quali i dipendenti della Città Metropolitana attendono risposte da troppo tempo. Ci riferiamo, a titolo di esempio, all'approvazione urgente del regolamento per gli incentivi tecnici, alle progressioni verticali in deroga, che ad oggi risultano inspiegabilmente bloccate, e a tutti gli altri istituti di contrattazione sui quali le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) hanno lavorato intensamente e con responsabilità negli ultimi mesi».

La Fp Cgil ribadisce che continuerà a vigilare con attenzione e a fare la propria parte nei tavoli di confronto, con lo spirito costruttivo di sempre ma senza fare sconti, affinché i diritti di tutti i lavoratori vengano valorizzati e si prosegua nell'ottica di un'organizzazione sempre più efficace per il benessere dei dipendenti e l'efficientamento della macchina amministrativa dell'Ente.