Secondo la Filt Cgil, nonostante la nota formale inviata lo scorso 13 luglio insieme alle altre organizzazioni sindacali del settore, «nessuna risposta è pervenuta e nessun intervento correttivo è stato adottato».

Al centro della contestazione vi è l'assenza del cosiddetto pulitore viaggiante per l'intera percorrenza del collegamento tra Reggio Calabria e Roma, una figura ritenuta essenziale per garantire pulizia, igiene e decoro durante un viaggio di lunga percorrenza.

«Riteniamo del tutto inaccettabile che una tratta presentata con grande risalto mediatico e indicata come strategica per il territorio venga poi privata delle garanzie minime di pulizia e igiene», afferma il sindacato. «I cittadini calabresi non sono utenti di serie B e meritano gli stessi standard qualitativi previsti sul resto della rete nazionale. Allo stesso tempo non possiamo tollerare che non vengano garantite condizioni di lavoro dignitose al personale».

La Filt Cgil denuncia inoltre quello che definisce «il totale silenzio» sia della committenza, rappresentata da Trenitalia, sia della società appaltatrice Dussmann Service. Per questo motivo il sindacato annuncia di voler portare la vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica e degli organi di stampa, riservandosi ulteriori iniziative di tutela e il coinvolgimento delle istituzioni competenti, a partire dalla Regione Calabria, affinché venga risolto quello che viene definito «un ingiustificato disservizio».