Questa mattina, a Napoli, presso Palazzo Partanna, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Europea per gli Investimenti, finalizzato al finanziamento e al sostegno degli investimenti connessi alla Zes Unica Mezzogiorno.

L’accordo è stato firmato alla presenza del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, e della Vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti.

Il Protocollo, di particolare rilevanza strategica, prevede una collaborazione finalizzata a favorire, in cooperazione con il settore bancario, l’accesso al credito e ad altri strumenti finanziari per operatori pubblici e privati interessati ad investire nel territorio della Zes Unica Mezzogiorno.

«L’accordo con la Banca Europea per gli Investimenti rappresenta un passo importante per rafforzare la Zes Unica del Mezzogiorno e sostenere nuovi investimenti nel Sud. Il Protocollo – ha dichiarato il sottosegretario Sbarra – consentirà inoltre di potenziare il supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche e migliorare la capacità di programmazione strategica degli investimenti. Centrale sarà il lavoro della Task Force congiunta tra Dipartimento per il Sud e Bei, che seguirà l’attuazione dell’intesa. Con questa iniziativa – ha concluso il Sottosegretario Sbarra – il Governo conferma il proprio impegno a creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno, mettendo a sistema risorse europee, nazionali e regionali al servizio dello sviluppo e della competitività del Sud».