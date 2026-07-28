Proseguono i preparativi in viste della XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate calabrese, che quest'anno celebra il prestigioso traguardo del quarto di secolo. Un'edizione speciale, in programma per il prossimo 10 agosto, che conferma la formula vincente capace di coniugare enogastronomia d'eccellenza, spettacolo e valorizzazione del territorio, nel segno della riscoperta delle tradizioni e dell'identità culturale della Calabria. Ad impreziosire l’appuntamento, l’unico concerto in Calabria di Fabrizio Moro (ingresso libero).

Organizzata e promossa dall'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cittanova, la manifestazione quest’anno festeggia le sue "nozze d'argento" insieme a migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. Appassionati, cultori del genere, turisti, visitatori nazionali e internazionali popoleranno il suggestivo centro ai piedi dell’Aspromonte per scrivere una nuova pagina di storia partecipata e davvero inclusiva.

La Festa Nazionale dello Stocco, sin dalle sue origini, opera per la valorizzazione delle eccellenze locali e dell’intera Calabria nel segno dei percorsi promozionali più autentici: esperienze, contatto con il territorio, divulgazione della conoscenza. E poi, a coronare il percorso, la grande musica italiana.

Tra i momenti più attesi dell'edizione 2026 spicca il concerto di Fabrizio Moro, unica data in Calabria dell’artista romano, in programma il 10 agosto sul palco di Viale Campanella. Il cantautore, due volte vincitore del Festival di Sanremo e reduce dal successo televisivo di Canzonissima 2026, sarà il protagonista della serata principale della manifestazione. A seguire, dopo la mezzanotte, Piazza San Rocco si trasformerà in una grande pista da ballo con lo spettacolo musicale "Nostalgia ‘90", dedicato ai grandi successi che hanno segnato gli anni Novanta.

Cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, la Sagra dello Stocco, autentico teatro del gusto a cielo aperto, dove i visitatori potranno riscoprire i sapori della tradizione attraverso un percorso gastronomico dedicato allo stocco e alle eccellenze della cucina calabrese. Un'occasione per raccontare, attraverso il cibo, la storia, le evoluzioni e l'identità di un territorio che continua a distinguersi per qualità e autenticità. Un menù fortemente legato alle radici enogastronomiche locali accompagnerà il visitatore in un’esperienza a cinque sensi.

«La XXV edizione della Festa sarà per tutti noi un appuntamento eccezionale e suggestivo – afferma il presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, Pino Gentile –. In sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino e grazie alla collaborazione del Comune di Cittanova, proporremo a decine di migliaia di persone un percorso culturale, turistico e promozionale di prim'ordine, nel solco di un'esperienza lunga e qualificata che vede il nostro evento tra i più significativi dell'estate calabrese da un quarto di secolo».

Con la XXV edizione, la Festa Nazionale dello Stocco rinnova così la propria missione: promuovere il patrimonio gastronomico, culturale e turistico di Cittanova e della Calabria, offrendo un'esperienza capace di unire tradizione e innovazione, gusto e spettacolo, identità locale e richiamo nazionale.