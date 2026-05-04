A Sala Le Cisterne, davanti ad un pubblico numeroso, si è svolto, lo scorso sabato 2 maggio, l’evento “Io da amore non muoio – La donna tra mito, letteratura e cronaca”, ispirato dall’omonimo libro dello scrittore Arcangelo Badolati, promosso dal Rotary Club Gioia Tauro in collaborazione con il Lab Donne e il Comune di Gioia Tauro. Un appuntamento culturale intenso e partecipato, capace di coinvolgere il pubblico in un percorso emotivo e riflessivo sul tema della donna e dell’amore.

La serata ha saputo distinguersi per la forza espressiva e il talento delle sue componenti artistiche: le letture e i canti di Titti Mileto, la voce narrante di Arcangelo Badolati e l’accompagnamento al pianoforte di Antonio Ruoppolo hanno dato vita a un intreccio suggestivo, capace di trasformare il testo in un racconto vivo, pulsante, profondamente coinvolgente.

L’iniziativa, inserita nel programma de “Il Maggio dei Libri 2026”, ha rappresentato un momento di autentica condivisione culturale, in cui parola, musica ed emozione si sono fuse per accompagnare gli spettatori in un affascinante viaggio nel mondo femminile, tra mito, letteratura e attualità.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali dell’avv. Manuela Strangi.

L’introduzione è stata affidata all’avv. Domenico Infantino, che ha sottolineato il valore della cultura come strumento di crescita sociale rimarcando come la storia abbia visto protagoniste straordinarie figure femminili in ogni campo.

“‘Io da amore non muoio” è stata ma un’esperienza –nell’unanime sentimento condiviso dal numeroso pubblico presente- che ha lasciato il segno. Un appuntamento che ha dimostrato come la cultura, quando si fa emozione autentica, riesca a diventare memoria collettiva e occasione di riflessione profonda su temi di grande attualità.

Un successo di partecipazione e contenuti che conferma l’impegno del Rotary nel promuovere iniziative di valore sociale e culturale sul territorio.