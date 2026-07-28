Il Lungomare Zaleuco di Locri si prepara per ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Dal 31 luglio al 2 agosto, l’area del Parco Giochi (lungomare sud) accoglierà la nuova edizione del Locri Beer Fest, la Festa della Birra promossa e organizzata dalla Pro Loco Locri con il patrocinio della Città di Locri. Tre serate pensate per offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa all'insegna della convivialità, del buon cibo e dell'intrattenimento dal vivo per tutte le età.

I veri protagonisti della manifestazione saranno i birrifici artigianali del territorio, con la presenza di eccellenze come Gladium, Brew Jop, Limen e Lametus Beer Co., pronti a proporre le loro migliori selezioni brassicole. Ad accompagnare le degustazioni ci sarà un'ampia area street food ricca di proposte gastronomiche variegate.

Il programma

L'evento sarà impreziosito da un articolato palinsesto artistico che spazierà dalla musica popolare e rock fino alla comicità. La serata di apertura di venerdì 31 luglio prenderà il via con le sonorità di Sonu da Calabria, per poi proseguire con l'attesissimo concerto di Cosimo Papandrea. Sabato 1 agosto la scena sarà occupata dal concerto della live band guidata da Paola Larosa, che farà da apripista allo show di cabaret firmato dal celebre comico Gennaro Calabrese. Il festival si concluderà domenica 2 agosto con l'esibizione dal vivo dei The Ofelia Effect. Ogni serata sarà inoltre arricchita da dj set, attrazioni e attività dedicate ai più piccoli.

Per assicurare un'esperienza fluida e senza attese, l'organizzazione ha implementato l'innovativo sistema di pagamento digitale Cashless. I visitatori potranno ritirare il proprio bracciale token presso l'Info Point all'ingresso del festival, ricaricarlo con l'importo desiderato in contanti o tramite carta e acquistare cibo e bevande in tutti gli stand con un semplice gesto della mano.

L'appuntamento è quindi fissato dal 31 luglio al 2 agosto a partire dalle 19:00 presso il Parco Giochi sul Lungomare Zaleuco di Locri.