Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 prende vita a Taurianova il Festival dell’Infanzia “Giochiamo A Crescere” GAC, nell’ambito del progetto Giochiamo a crescere, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’evento è dedicato a bambini, famiglie, educatori e comunità e pensato per promuovere il benessere, l’apprendimento e la condivisione attraverso esperienze educative innovative.

Il Festival rappresenta un’importante occasione per la comunità di Taurianova per rafforzare il legame tra famiglie, educatori e territorio, promuovendo un modello educativo basato su partecipazione, inclusione e benessere. In questo contesto si inserisce anche la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il percorso condiviso con il Consorzio Macramè.

«La scelta di Taurianova quale sede di un Festival tra i più originali e socialmente utili nel panorama regionale, costituisce un ulteriore, prestigioso, suggello della collaborazione multisettoriale che in questi anni abbiamo avuto con il Consorzio Macramè, una eccellenza del privato sociale calabrese del quale, in questo caso, si apprezza la capacità di promuovere una manifestazione ludico/educativa con protagonisti i bambini e destinatari anche le famiglie. Particolarmente convincente è l’elaborazione di una 3 giorni che nel divertimento e nell’apprendimento che procurerà ai più piccoli, potrà riflettere la nostra soddisfazione nell’essere riusciti a coinvolgere anche in questo caso le famiglie e la scuola, in una rete che, stimolata dalle Politiche Sociali della nostra Amministrazione, è nuovamente fulcro di quella Taurianova sensibile, consapevole e collaborativa che in questi anni si è rafforzata» sono le parole dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Angela Crea.

Il Festival si articola in tre giornate tematiche:

Venerdì 8 maggio, dalle 18:00 alle 20:00 – presso il Plesso San Giovanni de’ Rossi dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio - Contestabile - Monteleone - Pascoli”: “Connessioni educative”, incontri per adulti e laboratori esperienziali per bambini su emozioni e consapevolezza.

Sabato 9 maggio, dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:00 – nello stesso plesso: “Armonie in movimento”, laboratori dedicati al corpo, linguaggio espressivo e nutrizione, con attività di yoga, movimento, musica e gioco.

Domenica 10 maggio, attività al mattino dalle 09:30 alle 11:30 nel plesso scolastico e dalle 10:00 alle 11:00 presso lo Spazio Gioco GAC al Polo Sociale Integrato, con attività creative, letture animate e momenti di gioco condiviso. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, il Festival si conclude in Piazza Italia con l’evento “Taurianova dei bambini”, con artisti di strada, giocoleria e bolle di sapone.

Il programma propone percorsi sensoriali, body percussion, laboratori artistici con materiali naturali, esperienze di educazione alimentare e momenti di lettura inclusiva, suddivisi per fasce d’età, dai più piccoli (0-3 anni) fino ai bambini in età prescolare, accompagnati dai genitori. Sono inoltre previsti spazi dedicati agli adulti, con incontri di approfondimento su nutrizione pediatrica e strategie educative.

Il sindaco Roy Biasi evidenzia il valore strategico dell’iniziativa anche in relazione alle politiche sociali cittadine:

«Il Polo Sociale Integrato, sede del progetto Giochiamo a Crescere, grazie a questo Festival fa conoscere nuovamente ad un pubblico che va oltre i normali fruitori dei servizi espletati, la sua specializzazione in Casa dei Diritti per ogni Età, segno che siamo riusciti a rifunzionalizzare un edificio pubblico chiuso da anni che, altrimenti, rischiava di cadere nel degrado. Non una cattedrale quindi, né tanto meno una cattedrale nel deserto, visto che le Politiche Sociali, anche grazie al nostro ruolo di Comune capofila dell’Ambito Territoriale, che guida la sperimentazione regionale verso l’Azienda Speciale Consortile, sono un fiore all’occhiello di Taurianova che questo Festival consacrano».

La partecipazione alle attività è libera; la prenotazione è consigliata per i laboratori a numero chiuso.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social e il sito www.consorziomacrame.it.

Per le iscrizioni: giochiamoacrescere@consorziomacrame.it