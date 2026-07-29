L’estate di Locri si arricchisce con il Festival della Felicità – “Il palco si illumina”, una rassegna dedicata alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che desiderano vivere serate all’insegna dell’allegria, della fantasia e della condivisione.

Gli spettacoli si svolgeranno presso il Parco Giochi del Lungomare di Locri, con inizio alle ore 22.00, e offriranno un programma vario che spazia dal teatro alla comicità, dalla clownerie agli spettacoli di bolle di sapone, coinvolgendo artisti di livello nazionale e internazionale.

Il calendario prenderà il via il 29 luglio con “Il potere del naso”, uno spettacolo che celebra il linguaggio universale del sorriso. Si proseguirà il 3 agosto con “Avventure di un pulcino nel cosmo” della performer Kristina Mravcova, mentre il 6 agosto sarà la volta del Teatro della Libellula, che porterà in scena uno spettacolo pensato per emozionare grandi e piccoli.

Il 14 agosto salirà sul palco Piero Ricciardi con “Why Not?”, una serata all’insegna dell’ironia e del coinvolgimento del pubblico. Il 20 agosto spazio a “La Danse du Pied. Apriti alla gioia”, con Monsieur David e Madame Marion, uno spettacolo ricco di energia, musica e poesia. A chiudere il festival, il 24 agosto, sarà Marco Bellomo con “Lo spettacolo di bolle”, un appuntamento capace di incantare spettatori di tutte le età.

Un’iniziativa che punta a rendere il Lungomare di Locri un luogo di aggregazione, cultura e divertimento durante tutta la stagione estiva.

Gli spettacoli rappresentano un’opportunità per cittadini e turisti di trascorrere serate all’aria aperta, immersi in un’atmosfera di festa, tra emozioni, sorrisi e momenti di condivisione.

Con “Il palco si illumina”, il Festival della Felicità organizzato dall' Accademia Senocrito con il patrocinio del Comune di Locri, Assessorato Cultura e politiche sociali, si invita il pubblico a lasciarsi sorprendere dalla magia del teatro e dell’arte.