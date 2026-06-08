Con la seconda e ultima parte della Spring Edition, il Roccella Jazz Festival “Rumori Mediterranei” si prepara a salutare una primavera che, per la prima volta nella storia della manifestazione, ha visto nascere una speciale anteprima stagionale capace di trasformare Roccella Jonica in un crocevia di linguaggi, sonorità e visioni internazionali.

Nata come alternativa all’edizione natalizia, la Spring Edition ha avuto il suo esordio lo scorso marzo e ora giunge al suo atto conclusivo con tre giornate – dal 12 al 14 giugno 2026 – dense di concerti, incontri e progetti speciali, in un finale che non è solo una chiusura ma volge già uno sguardo in avanti, accompagnando simbolicamente il passaggio verso l’estate e anticipando le prospettive artistiche e culturali che ritroveremo a fine agosto nella 46ª edizione del Festival Internazionale del Jazz di Roccella.

Grazie al patrocinio riconosciuto dalla Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso Eventi Straordinari, l’ingresso a tutti i concerti è gratuito. Gli appuntamenti si svolgeranno tra Largo Colonne e Palazzo Carafa, con un’area food & beverage in Largo Colonne.

All’interno della programmazione una straordinaria produzione internazionale, “Tale of Place: Roccella Jonica”, mostra e pubblicazione a cura di Stella Colaleo, Michael Hersrud, Eman Makki e Simone Muscolino, prodotta da Sonic Jeel, laboratorio di ricerca interdisciplinare del VCUarts Qatar Institute for Creative Research. Il progetto si realizza con il supporto della Qatar Foundation, sotto il patrocinio del Comune di Roccella Jonica e dell’Ambasciata d’Italia a Doha, in collaborazione con il Roccella Jazz Festival. “Tale of Place” mette in relazione ricerca sul campo e interpretazione creativa: attraverso immagini, suoni e diverse forme di produzione artistica esplora le geografie personali che legano la comunità creativa del Qatar a luoghi di particolare significato. La serie prende avvio proprio da Roccella Jonica – paese d’origine di uno dei quattro curatori – costruendo connessioni geografiche, culturali e artistiche tra la Calabria, il Mediterraneo e la comunità creativa di Doha.

IL PROGRAMMA

12 GIUGNO – Largo Colonne

Si comincia alle 18:00 con Lorenzo Iorio e il progetto “Tuning the Life”. Chitarrista jazz attivo in Calabria, Lorenzo Iorio porta avanti una ricerca musicale attorno al linguaggio della chitarra jazz, con un’attenzione particolare all’improvvisazione e al dialogo tra tradizione e contemporaneità. Già autore di tre album strumentali orientati al jazz contemporaneo e ispirati alla musica di Bill Frisell, ha collaborato con artisti internazionali e si è esibito in numerosi festival nazionali.

Alle 21:00 salirà sul palco Roberto Ottavianocon “Round About Miles”. Lo spettacolo è un omaggio al centenario della nascita di Miles Davis: un racconto di musica e parole costruito sulle testimonianze dirette del giornalista e storico del jazz Ugo Sbisà, unico giornalista europeo ad aver intrecciato con il grande trombettista un rapporto di amicizia personale. Sul palco, la tromba di Miles Davis è affidata a Flavio Boltro, tra i più importanti interpreti del jazz italiano contemporaneo, accanto alla band guidata dal sassofonista Roberto Ottaviano, originario di Bari e tra i più stimati a livello internazionale.

13 GIUGNO – Ex Convento dei Minimi e Largo Colonne

La seconda giornata si aprirà alle 18:00 all’Ex Convento dei Minimi con l’inaugurazione della mostra “Tale of Place: Roccella Jonica”. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 agosto 2026.

Alle 19:00 al Largo Colonne sarà di scena Quel Trio, un appuntamento di qualità nel cuore del pomeriggio musicale con un progetto che si spinge verso il jazz contemporaneo e sperimentale, proponendo brani inediti del chitarrista Cusato Quel con l’innesto di ricercati standard arrangiati in maniera originale, in un interplay che è il vero motore dei tre musicisti, il cui obiettivo è creare un unico suono riconoscibile.

La serata culminerà alle 21:00 con Ettore Fioravanti 6et “Opus Magnum”. Nato a Roma nel 1958, Fioravanti è uno dei batteristi di riferimento del jazz italiano, la cui carriera è decollata negli anni Ottanta grazie all’attività in trio con Gianluigi Trovesi e all’ingresso nel quintetto di Paolo Fresu. Collaboratore stabile di maestri come Eugenio Colombo, Paolo Fresu e Bruno Tommaso, è oggi anche docente del Conservatorio di Santa Cecilia. Il sestetto Opus Magnum, arricchito dalla tromba di Francesco Fratini e dal trombone di Filippo Vignato, suona come una piccola orchestra e propone brani originali del leader, dove tradizione e libertà dialogano senza confini.

14 GIUGNO – Palazzo Carafa e Largo Colonne

Alle 18:00 a Palazzo Carafa, nuovo appuntamento con la presentazione della pubblicazione “Tale of Place: Roccella Jonica” e le performance legate al progetto: un live set di Gabriele Albanese e Simone Muscolino.

Gran finale alle 21:00 in Largo Colonne con Maria Pia De Vito e il suo “Buarqueana”. Il progetto è il nuovo album dell’artista napoletana, seconda nella classifica Top Jazz 2025, interamente dedicato alla traduzione in napoletano e alla reinterpretazione dell’opera di Chico Buarque de Hollanda. Un lavoro costruito in otto anni di dialoghi e scambi epistolari con Buarque stesso, che ha seguito passo dopo passo le traduzioni e nel disco canta in due brani. Un progetto che unisce Napoli e Rio de Janeiro attraverso il filo comune della lingua, della memoria e del jazz.

Con questa Spring Edition, il Roccella Jazz Festival conferma la propria vocazione a essere non solo un appuntamento estivo, ma un presidio culturale permanente del territorio, capace di portare nel cuore della Calabria i linguaggi più vivi del jazz contemporaneo italiano e internazionale. E con “Tale of Place” quel dialogo si estende oltre il Mediterraneo, costruendo un ponte culturale tra Roccella e la comunità creativa di Doha.