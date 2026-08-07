Dal 17 agosto al 10 settembre il festival promosso da Calabria Dietro le Quinte APS anima la periferia sud di Reggio Calabria con circo contemporaneo, teatro, magia, musica, cabaret, workshop e iniziative dedicate a famiglie e giovani

È pronta a prendere il via la quinta edizione dell’Allegria Festival, manifestazione ideata e promossa dall’associazione Calabria dietro le quinte APS nell’ambito del progetto “ReggioFest 2026 – Cultura Diffusa” del Comune di Reggio Calabria.

Nel corso degli anni il Festival ha portato nei quartieri periferici della città artisti di rilievo nazionale e internazionale, trasformando gli spazi urbani in un grande palcoscenico a cielo aperto attraverso performance originali e coinvolgenti. Grazie anche al sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, la manifestazione si è distinta per il suo carattere multidisciplinare, proponendo spettacoli di circo contemporaneo, magia, teatro, cabaret, danza e musica capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

La nuova edizione prenderà il via il 17 agosto a Pellaro con il workshop di Teatro Comico e Cabaret condotto dall’attore e cabarettista di Zelig Rocco Barbaro. Il percorso formativo proseguirà il 5 settembre con un secondo appuntamento guidato dall’attore del Bagaglino Gigi Miseferi, offrendo ad amatori e professionisti un’importante occasione di approfondimento e sperimentazione delle tecniche teatrali. La sezione dedicata alla formazione si arricchirà, inoltre, il 10 settembre con un laboratorio intensivo di arti circensi ed equilibrismo curato dai docenti della compagnia Giocolereggio.

Ricco e articolato anche il programma degli spettacoli, che animeranno l’Arena del Lungomare di Pellaro dal 19 al 23 agosto. In cartellone: “PotPourri”, spettacolo di circo e clownerie dell’artista Ugo Sanchez Jr.; “Disillusion – Cine Magic Show”, suggestiva performance di magia e trasformismo del duo televisivo Disguido; “Il Principe ranocchio”, spettacolo di burattini e teatro di narrazione con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano del Piccolo Teatro Patafisico; il teatro-concerto “Tamburo è voce… battiti di un cantastorie” con il cantastorie Nando Brusco; e lo spettacolo di bolle di sapone “Ritrovarsi in un sogno” con Marco Bellomo.

Il 25 e 26 agosto la carovana del Festival si sposterà a Bocale, nella Piazza Santi Cosma e Damiano, con due appuntamenti d’eccezione: “Calabresissimo Me” dell’attore e imitatore reggino Gennaro Calabrese e il concerto “La grande notte del Rock and Roll” con Luca Guaraldi, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi di successo come Tu Si Que Vales e La Corrida.

Accanto agli spettacoli, il Festival proporrà una serie di iniziative collaterali dedicate alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione attiva della cittadinanza. Il 18 agosto dalle 10, sulla spiaggia di Punta Pellaro, si svolgerà il tradizionale “Festival degli Aquiloni” con performance artistiche sul litorale; ai Fortini di Pentimele sarà, invece, organizzato un trekking urbano teatralizzato a cura del Giardino di Morgana; mentre, il 21 agosto, a Pellaro, si terrà il laboratorio per bambini “Scopri la città”, un’esperienza pensata per coniugare gioco, creatività e conoscenza del territorio.

«Anche quest’anno vogliamo portare in città una ventata di allegria e buonumore attraverso spettacoli inediti e originali, frutto di un’attenta ricerca artistica orientata alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme» – afferma il direttore artistico Giuseppe Mazzacuva. «L’Allegria Festival rappresenta uno dei tasselli fondamentali della nostra attività culturale e artistica, che da oltre quindici anni contribuisce alla crescita e alla diffusione della cultura sul territorio regionale e nazionale. Invitiamo il pubblico, le famiglie e soprattutto i giovani a partecipare per lasciarsi coinvolgere dalle emozioni autentiche che solo lo spettacolo dal vivo sa regalare».

Per conoscere il programma completo e le modalità di partecipazione agli spettacoli e ai laboratori è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it e seguire le pagine Facebook e Instagram @calabriadietrolequinte.