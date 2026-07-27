La quinta edizione della manifestazione dedicata agli amari calabresi e alla mixology è in programma martedì 1° settembre 2026 al Qafiz, il ristorante una stella Michelin dello chef Nino Rossi, a Santa Cristina d'Aspromonte.

L'evento conferma la tradizionale competizione tra bartender, chiamati a realizzare cocktail originali con protagonisti gli amari calabresi, valutati da una giuria tecnica e da una popolare. Accanto alla gara, spazio anche ad approfondimenti dedicati alle botaniche e ai produttori del settore.

La principale novità dell'edizione 2026 sarà la presentazione in anteprima del progetto "Lobby Bar Amara Calabria", un concept che punta a portare gli amari calabresi all'interno degli hotel di alta gamma, trasformando i lobby bar in spazi permanenti dedicati alla cultura della liquoristica regionale. Il progetto immagina degustazioni guidate, cocktail signature e percorsi sensoriali per valorizzare prodotti simbolo come il bergamotto di Reggio Calabria, il cedro, la liquirizia di Rossano e le erbe officinali dell'Aspromonte e della Sila.

Nata da un'idea di Laura Saraceno e del bartender e formatore Marco Pistone, con la conduzione del giornalista Marco Mauro, AmaraCalabria è cresciuta negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento per il mondo della mixology, contribuendo alla promozione degli amari calabresi anche grazie ai riconoscimenti ottenuti dai produttori regionali nelle principali competizioni internazionali.

La scelta del Qafiz, premiato con la Stella Michelin nel 2019, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della manifestazione, che punta a coniugare alta cucina, ospitalità e valorizzazione delle eccellenze liquoristiche del territorio, proiettando l'identità calabrese verso un pubblico nazionale e internazionale.