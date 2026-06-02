Prosegue il percorso artistico di «Borghi in Scena. Carovana Teatrale», il progetto che dal mese di maggio sta attraversando i borghi della Calabria con spettacoli, laboratori e attività dedicate alla formazione del pubblico e degli artisti. L’iniziativa, promossa dall’associazione Adexo in partenariato con Officine Jonike Arti e Calabria dietro le quinte APS, è sostenuta dall’Avviso «Progetti Teatrali Speciali» della Regione Calabria – PAC 2014-2020.

Un percorso che attraversa la Calabria

Dall’avvio del progetto, l’associazione «Calabria dietro le quinte» ha già coinvolto numerosi partecipanti in un articolato programma di formazione multidisciplinare nell’ambito delle discipline del teatro e dello spettacolo. Ad Aiello Calabro si è svolto il laboratorio sull’interpretazione del personaggio curato dalla compagnia BA17, mentre a Sant’Eufemia e Gioiosa Ionica il pubblico ha partecipato a percorsi dedicati al teatro di figura con l’attrice Nina Theatre.

Grande interesse hanno riscosso anche le più recenti tappe di Siderno, nella Scuola Cinematografica della Calabria, dove dieci giovani hanno preso parte al laboratorio di arti circensi ed equilibrismo guidato dalla compagnia Giocolereggio, e di Pentedattilo presso la Musical School, che ha registrato la partecipazione di circa trenta attori amatoriali e appassionati al workshop di teatro comico condotto dall’attore del Bagaglino Gigi Miseferi. Un percorso che conferma la capacità del progetto di avvicinare cittadini, giovani artisti e appassionati ai linguaggi dello spettacolo dal vivo, valorizzando al contempo i borghi e i luoghi della cultura calabrese anche attraverso sistemi di didattica innovativa.

A Bova il laboratorio «Antigone Oggi» con Matteo Tarasco

Il 5 e 6 giugno, nello splendido borgo di Bova, si terrà il laboratorio intensivo di drammaturgia teatrale «Antigone Oggi», condotto dal regista Matteo Tarasco. Il percorso propone una rilettura contemporanea dell’Antigone di Sofocle, esplorando temi ancora attuali come il rapporto tra individuo e autorità, giustizia, responsabilità e conflitto civile. Attraverso il lavoro sul testo, sulla presenza scenica e sull’azione fisica, i partecipanti saranno guidati in un’esperienza di approfondimento artistico e creativo sul valore del teatro tragico nella società contemporanea.

Regista, autore e docente di riconosciuta esperienza internazionale, Tarasco è stato membro del prestigioso Lincoln Center Theater Directors Lab di New York, Resident Director alla London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) e Visiting Artist presso l’Università di Harvard. Nel corso della sua carriera ha diretto spettacoli in Italia e all’estero collaborando con importanti realtà quali il Teatro di Roma, il Teatro Stabile di Torino, il Teatro Stabile della Toscana, l’INDA e il Festival dei Due Mondi di Spoleto, lavorando con interpreti del calibro di Glauco Mauri, Gabriele Lavia e Monica Guerritore.

A Condofuri il workshop con il cantastorie Nino Racco

Il 13 giugno il progetto farà tappa a Condofuri – Gallicianò con il workshop «Il corpo del cantastorie», guidato da Nino Racco, tra i più autorevoli interpreti della tradizione del cantastorie contemporaneo. Il laboratorio approfondirà il rapporto tra parola, corpo e narrazione, offrendo ai partecipanti strumenti espressivi per rendere il racconto più autentico, coinvolgente e comunicativo.

Da oltre trent’anni Nino Racco porta avanti un importante lavoro di recupero e innovazione della figura del cantastorie, trasformando una tradizione popolare in un linguaggio teatrale contemporaneo. Ha sviluppato la propria ricerca attraverso esperienze artistiche in Brasile, Stati Uniti, Scozia e Danimarca, dedicandosi negli ultimi anni a spettacoli di forte impegno civile e sociale, incentrati sui temi della memoria, dell’emigrazione, della legalità e dell’identità del Sud Italia.

Ultimo appuntamento a Portigliola

L’ultimo appuntamento dei laboratori sarà il 20 giugno a Portigliola con il «laboratorio di teatro lirico e musicale» con i docenti dell’Accademia Senocrito.

Per partecipare ai laboratori è possibile iscriversi gratuitamente attraverso il sito www.calabriadietrolequinte.it o l’email info@calabriadietrolequinte.it.