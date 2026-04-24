L’Opera Vocal Trio è composto dal soprano Fabiana Rossi, dal tenore Christian Collia e dalla pianista Anna Lucia Trimboli

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 19,00 presso la locale Sala Le Cisterne avrà luogo un concerto con dell’Opera Vocal Trio composto da soprano Fabiana ROSSI, da tenore Christian COLLIA e dalla pianista Anna Lucia TRIMBOLI.

L’evento è organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione MusicaInsieme e si realizza con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo, dell’Assessorato regionale alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Fabiana Rossi ha conseguito i diplomi accademici in canto presso i conservatori di Frosinone e Roma e si è laureata in Economia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Si perfeziona vocalmente con i soprani Gabriella Tucci, Micaela Carosi e con il M. Fernando Cordeiro Opa.

Fra i ruoli interpretati figurano: Adina ne “Elisir d’amore” di Donizetti presso il Teatro Comunale Alaleona di Montegiorgio, Nannetta nel “Falstaff” di Verdi presso il Teatro dell’Opera di Rousse e il Teatro Traetta di Bitonto, Clorinda nella “Cenerentola” di Rossini presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Parma e il Teatro Argentina di Roma; Rosina nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini presso il Teatro Valle di Roma; Prima Dama nel “Flauto magico” di Mozart presso il Teatro dell’Opera di Roma; Pamina nel “Flauto magico” di Mozart; Susanna nelle “Nozze di Figaro” di Mozart; Ines nel “Trovatore” di Verdi; Ciesca, Nella e Lauretta nel “Gianni Schicchi” di Puccini; Berta nel “Barbiere di Siviglia” di; Zerlina nel “Don Giovanni di Mozart; Arcangelo Gabriele nei “Pastori Cantatori” di Petrillo-Citarella presso il Teatro dell’Opera di Roma, progetto per il Carnevale Romano; soprano solista nella Messa dell’Incoronazione K 317 di Mozart, nel Gloria di Vivaldi, nella Misa Tango di Palmeri, nella Petite Messe Solennelle di Rossini e nella Messa in Sol maggiore di Schubert presso la Chiesa degli artisti di Roma. Significativa la sua attività cameristica svolta per conto di importanti istituzioni musicali italiane. Ha inciso il CD di musica sacra: “Alla Vergine delle Rose” Bottini Valle Giovanni Ed. Musicali Always pomodoro studio e il CD: “Sogno”, arie da salotto di F. P. Tosti, Alfa Music Classical.

Ottiene il Premio Internazionale Enrico Caruso, Città di Nettuno – XXVIII Edizione e, con l’Associazione “Europa InCanto” per il progetto “Rigoletto” al Teatro Valle, il XXVIII Premio Internazionale “Luigi Illica” città di Castell’Arquato.

Christian Collìa, nato a Vibo Valentia, ha frequentato l’Accademia Verdiana di Busseto diretta da Carlo Bergonzi, debuttando nel concerto finale al Teatro Verdi. Diplomato a pieni voti al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, si è specializzato con David Ciavarella e ha frequentato masterclass tenute da Mirella Freni, Rockwell Blake e J. Diego Florez. Si è aggiudicato il terzo premio al Concorso U. Giordano di Foggia e il Premio Regione Lazio al Concorso di Musica Sacra di Roma.

Ha frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro, dove ha debuttato ne Il Viaggio a Reims, e il Centre de Perfeccionament Plácido Domingo di Valencia, dove ha cantato nel Romancero Gitano. Tra le sue interpretazioni, Don Giovanni (Don Ottavio), Elisir d’amore (Nemorino), Pagliacci (Beppe), Die Zauberflöte (Tamino), La vedova allegra (Camille), Il barbiere di Siviglia (il Conte di Almaviva), La sonnambula (Elvino), La gazza ladra (Giannetto), Le metamorfosi di Pasquale, Werther (Schmidt, ripreso da Rai 5), La traviata (Gastone), La Cenerentola (Don Ramiro), La Rondine (Prunier), Ciao Pinocchio, La scala di seta, Pinocchio di Valtinoni, Falstaff (Dottor Cajus), Don Pasquale (Ernesto), opere eseguite in importanti teatri italiani (Venezia, Firenze, Roma, Cagliari, Bari, Pesaro, Trieste, Lecce, Catania, Rimini, Jesi, Circuito toscano) oltre che a Londra, Metz, Skopje e Tirana. E’stato Dr. Cajus in Falstaff diretto a Firenze da John Eliot Gardiner e a Venezia da Chung Myung-whun, Sellem in The Rake’s Progress al teatro del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Daniele Gatti e Bardolfo in Falstaff al Teatro Alla Scala.

Oltre alle sue performance sui palcoscenici, Christian Collia ha inciso la prima dizione in tempi moderni dell’opera “Adelson e Salvini” di V . Bellini nel ruolo di Salvini, ed ha da poco pubblicato un libro sulla sua vita da giovane cantante lirico nel mondo, intitolato “Marinaio di terra” edizioni ADM – I Libri del Pantheon – Roma. Prossimamente debutterà nel ruolo di Pietro ne’ Enrico di Borgogna di G. Donizetti presso la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Anna Lucia Trimboli dopo aver conseguito numerosi titoli accademici presso i conservatori di Roma, Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha intrapreso una vivace attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi per prestigiose istituzioni musicali in tutta Italia. Ha ottenuto significative affermazioni in numerosi concorsi pianistici e partecipato a masterclass tenute da personalità di rilievo del panorama pianistico internazionale, come Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman, Andrea Lucchesini, Bruno Canino, Pierluigi Camicia, Alessandro Taverna.

Tra il luglio 2022 e l’aprile 2025, in collaborazione con la Casa Editrice “Musica Insieme” – Gioia Tauro, ha effettuato sette pubblicazioni di materiale relativo all’Ear Training, la ritmica e l’intonazione, un manuale di Teoria Musicale, una raccolta di trascrizioni e arrangiamenti di brani tratti dal repertorio classico ai fini didattici, un brano composto per orchestra ed eseguito in concerto dall’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria e uno scritto sull’Humoreske op. 20 del compositore tedesco Robert Schumann presentato in anteprima presso Palazzo Grosso di Riva Presso Chieri (TO) in un evento in collaborazione con il Salone del Libro 2025 di Torino e nel novembre u.s. presso Radio Vaticana nella trasmissione radiofonica Zoom diretta da Luigi Picardi. Insieme al soprano Fabiana Rossi ha inciso, per la casa discografica Alfa Music – Roma, un CD contenente alcune tra le più celebri romanze da salotto del compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti, pubblicato nel settembre 2024.

Nel programma saranno eseguite opere di Giuseppe Verdi.

Ulteriori informazioni sul concerto al link https://www.amaeventi.org/evento/opera-vocal-trio/