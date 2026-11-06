Il borgo di Condofuri si prepara a vestirsi a festa per uno degli appuntamenti più caratteristici dell'autunno nell'Area Grecanica. Sabato 7 novembre torna la Festa del Vino, organizzata dalla Pro Loco Condofuri APS, con il patrocinio gratuito del Comune, una serata dedicata ai sapori del territorio, alle tradizioni popolari e al piacere di ritrovarsi nelle vie del centro storico.

Ad aprire la manifestazione, alle ore 18, sarà il Palio delle Botti di Mosorrofa, protagonista per la prima volta a Condofuri. Una competizione spettacolare che vedrà i partecipanti cimentarsi nella tradizionale spinta delle botti lungo un percorso di gara, con uno spazio dedicato anche ai più piccoli.

Dalle 19 prenderà il via la festa vera e propria, con gli stand gastronomici che proporranno zeppole, frittole, caldarroste, panini con salsiccia e patatine, pizza e ciambelle, accompagnati naturalmente dal vino. Durante la serata è prevista anche la presentazione dei vini affinati in anfora delle Cantine I Vini del Santagata, un'occasione per conoscere una particolare espressione della produzione enologica del territorio.

Ad arricchire il programma sarà la partecipazione del Vespa Club, con musica, balli e intrattenimento, mentre per agevolare l'arrivo dei visitatori saranno disponibili parcheggi e un servizio navetta.

La Festa del Vino si conferma così un'occasione per valorizzare il borgo di Condofuri e le sue tradizioni, richiamando visitatori e appassionati in una serata che mette al centro l'identità del territorio, la sua gastronomia e quella dimensione di festa popolare che continua a rappresentare uno degli elementi più autentici della vita dei piccoli centri dell'Area Grecanica.