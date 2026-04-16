Dal teatro con Edoardo Leo ai live nei locali, fino agli appuntamenti a Pentedattilo e ai format della domenica: cosa fare a Reggio e dintorni tra spettacoli, musica e serate

“Non c’è nenti” torna a portarti in giro tra gli appuntamenti del weekend reggino, seguendo un percorso che attraversa la città e si spinge oltre. Reggio Calabria mette insieme proposte che cambiano ritmo e spazio, tra centro, costa e fuori porta.

Giovedì apre con una città già attiva su più fronti. All’Urban Taproom di via Zecca si entra nel clima con il “Pigiama Day” e il dj set di Joe Calabrese, mentre all’Oasi – Le Terrazze torna “Canta che ti passa”, tra cena e karaoke con Kupa Music. All’Undead prende forma “Hidden Grooves”, con Good Stuff, Ermanno e Giustra per una selezione costruita tra cassette, vinili e ricerca sonora, dalle 19:30 con aperitivo su prenotazione. Il live trova spazio al Malavenda Café con i KJ & The Twin Strokes, tra blues, funk e rock, mentre in via Veneto il dinner show “Mamma giuro sto studiando!” costruisce una serata tra ironia e intrattenimento. A San Gregorio continua “Disco Bowling”, con dj set e ingresso libero.

Venerdì il weekend entra nel vivo e si apre anche al teatro. Al Teatro Cilea arriva Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”, spettacolo che intreccia racconto e leggerezza. Nel pomeriggio, al Castello Aragonese, spazio a “Fimmini”, inserito nella rassegna “Primavera della Bellezza”, con uno sguardo sull’autorevolezza femminile. La sera si distribuisce tra live e club: all’Interzone sale sul palco Johnny DalBasso, mentre al Cafè Noir prende forma “The Coven Project”, con Carletto Tropiano dj e la partecipazione di Rocco Marcianò e Tiziana Suraci. In parallelo, in via Veneto, torna “Anema e core”, dinner show che unisce musica e intrattenimento in una formula ormai riconoscibile. Intorno, i format dinner e dance accompagnano la notte tra tavoli e pista.

Sabato tiene insieme centro e fuori porta. In città si parte già da mezzogiorno con il “Morning Soft” da Quartiere Popolare, tra sonorità anni ’70, ’80 e ’90 guidate da Dj Fridaylicious. La sera si divide tra live e clubbing: da Giorgia’s arriva la Frank Purple Band, mentre nei locali si accendono i dj set, tra cui “The Last” con Marco Laganà e Loredana Cosmano. Fuori città, invece, Pentedattilo diventa uno dei punti del weekend: dalle 18 musica, street food e atmosfera da borgo animano uno dei luoghi più suggestivi dell’area grecanica, con navette e spazi dedicati.

Domenica è il momento più ampio del fine settimana. All’Urban Taproom torna il “Re-Dress Market”, tra vintage, handmade, vinili, arte e musica. All’Oasi Pool Club si balla con “Melanina”, che mette insieme Glauco Di Mambro con Claudio Cox e Olem, mentre al Kalura prosegue “Sandro portami al mare”, appuntamento pomeridiano ormai riconoscibile. Sul fronte tramonto, da Calavjola si chiude con “Cala y Sol – Sunset”, tra musica e vista mare. In città, “Vorrei fosse domenica – Last Dance” registra il tutto esaurito.

Accanto alla musica, resta forte anche la proposta culturale. Sempre domenica, al Teatro Cilea, Gianmarco Carroccia porta “Emozioni Acoustic”, un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol. Nello stesso solco si inserisce il calendario delle “Rapsodie Agresti – Calabria Opera Musica Festival”, con appuntamenti tra musica classica e sperimentazione. Sullo sfondo, continua anche la stagione del Teatro Primo, dedicata alla drammaturgia contemporanea.

Un fine settimana che attraversa luoghi e pubblici diversi, tra palco e pista, tra città e territorio. Sta a te decidere da dove iniziare.