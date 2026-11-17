Ci sarà anche Reggio Calabria nella geografia del nuovo viaggio dal vivo di Diodato. Il cantautore tarantino ha annunciato oggi le tappe del suo "Tour Teatri 2027", una tournée pensata per riportare la sua musica nella dimensione più intima e raccolta dei palcoscenici storici italiani. L'appuntamento in riva allo Stretto è fissato per mercoledì 8 dicembre 2027 sul palco del Teatro Francesco Cilea.

Lo spettacolo segna il ritorno del musicista in una cornice che esalta la cura degli arrangiamenti e il dialogo diretto con il pubblico. L'evento reggino, organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con Ticket Service e con il patrocinio del Comune si preannuncia come uno dei momenti di punta della programmazione culturale del prossimo autunno-inverno cittadino.

Per chi non vuole perdere l'occasione di assicurarsi un posto in platea o nei palchi del Cilea, il conto alla rovescia è già iniziato: i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 14:00 sui circuiti abilitati.