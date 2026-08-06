Sarà Fabrizio Moro il grande protagonista della XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova, promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, con il patrocinio e il contributo del Comune. Il concerto, in programma lunedì 10 agosto in piazza Tommaso Campanella, rappresenta uno degli appuntamenti clou della manifestazione, che da venticinque edizioni unisce tradizione gastronomica e musica d’autore. L’ingresso all’evento sarà libero. Il cantautore romano porterà sul palco calabrese la tappa estiva del tour “Non ho paura di niente – live 2026”, proponendo al pubblico i brani più iconici della sua carriera accanto ai pezzi inediti tratti dal nuovo album “Non ho paura di niente”. Ad accompagnarlo in questa performance ci sarà la sua band, composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte. Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, nato a Roma il 9 aprile 1975, è tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. La sua carriera è segnata da una forte impronta autorale e da numerosi successi, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Pensa”, diventato un inno generazionale. Oltre alla musica, Moro ha intrapreso con successo anche la carriera di regista, dimostrando una spiccata versatilità artistica che lo ha portato a consolidare negli anni un legame profondo e duraturo con il suo pubblico.

La Festa Nazionale dello Stocco, simbolo della cucina tradizionale cittanovese, declinato in ricette tipiche tramandate da generazioni, si conferma, anche quest’anno, un punto di riferimento imprescindibile per l’estate calabrese, capace di coniugare la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali con l’offerta di spettacoli di alto profilo: nelle vie del centro non mancheranno infatti stand gastronomici, degustazioni, piatti della memoria e l’atmosfera calorosa di una festa popolare che parla di radici, sapori e convivialità.