Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese. Sabato 8 agosto, dalle ore 22.00 la meravigliosa Villa comunale Mazzini di Palmi, ospiterà la sesta edizione del Festival dei Tramonti, ideato e organizzato dall’Associazione Prometeus.

L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama culturale del territorio, rinnova la sua missione di promuovere e valorizzare la Cultura e la Bellezza attraverso un programma di grande qualità, pensato per coinvolgere il pubblico in una serata ricca di emozioni, riflessioni e spettacolo.

Giunto alla sua sesta edizione, il Festival dei Tramonti si conferma un appuntamento capace di coniugare il fascino di uno dei panorami più spettacolari della Costa Viola con un’offerta culturale di alto profilo, contribuendo a rafforzare l’identità del territorio e a promuoverne le eccellenze.

Un parterre di ospiti prestigiosi infatti si alterneranno sul palco, offrendo momenti di approfondimento, arte e intrattenimento.

Special Guest di questa edizione Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex modella, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Ha raggiunto la notorietà in Rai conducendo programmi di successo come La prova del cuoco, Unomattina, Linea Verde, Bar Centrale.

Come ogni anno, l’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto, conferirà il Premio Prometeus 2026 a personalità che si sono distinte nel campo della sanità, della cultura, della legalità, del volontariato, nonché due premi speciali dedicati a storia ed etnografia calabrese e all’imprenditoria: Giuseppe Patti, Marina Valensise, Giuseppe Campagna, Matilde Lanzino, Franca Crudo, Carmelo Gullo.

A condurre il dialogo con gli ospiti, il giornalista Arcangelo Badolati affiancato da Lilli Sgrò e da Antonio Malgeri. A cornice della serata, l’intervento musicale di Chiara e Martina Scarpari.

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Palmi, è prodotto da Natale Princi management.

«Il Festival dei Tramonti è un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di incontro, condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della nostra regione» – afferma il Presidente Prometeus Saverio Petitto. «Il nostro obiettivo – sottolinea Petitto – è promuovere la cultura come strumento di dialogo, crescita e partecipazione, coinvolgendo cittadini, mondo istituzionale e personalità di altissimo valore professionale e umano».

L’Associazione Prometeus rinnova così il proprio impegno nella realizzazione di iniziative che mettono al centro il valore della cultura come un patrimonio da custodire e un investimento per il futuro della comunità.