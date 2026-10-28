Nove anni di incontri, cambiamenti e relazioni per superare gli stereotipi di genere e promuovere una cultura fondata sulla collaborazione, sulla libertà di essere se stessi e sul valore delle persone. È questo il percorso che sarà celebrato giovedì 29 ottobre, alle 20.30, al Piky Restaurant & Cocktail Bar, in corso Vittorio Emanuele 23 a Reggio Calabria, in occasione della reunion di Fierce Woman, il progetto ideato da Laura Pizzimenti per promuovere una nuova visione dell’essere donna.

L’appuntamento sarà un momento di festa e di ritrovo, ma anche l’occasione per ripercorrere le tappe di un cammino condiviso e celebrare le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita del progetto, scegliendo di sostenerlo o di ritornarvi dopo aver intrapreso strade diverse. La serata sarà accompagnata dalla selezione musicale di Luigi Regolo.

«Nove anni fa iniziava la mia crociata per rompere piccoli schemi invisibili, ma profondamente radicati nella mentalità della società», racconta Laura Pizzimenti, ricordando le convinzioni da cui è nata la sua iniziativa: “le donne non sanno fare squadra” e “le donne litigano tra loro perché sono invidiose”. Luoghi comuni che, secondo la promotrice, possono essere messi in discussione attraverso esperienze concrete di collaborazione, sostegno reciproco e condivisione.

La convinzione che un cambiamento fosse possibile ha accompagnato Pizzimenti fin dall’inizio, spingendola a promuovere spontaneamente donne e uomini, dando valore soprattutto alla relazione umana e alla soddisfazione di incontrare persone capaci di costruire legami autentici.

«Volevo dimostrare che la società non è fatta di femmine e maschi, ma di donne e uomini e, ancor di più, di persone. Le dinamiche della condivisione e del sostegno, della tolleranza e dell’unione esistono tra tutte le persone», sottolinea.

È proprio il valore umano, al di là delle differenze di genere, il principio che continua a guidare Fierce Woman. Un percorso che ha accompagnato l’evoluzione di tante persone, ma che ha trasformato anche la sua ideatrice. «Sono passati nove anni e ci credo come la prima volta», afferma Pizzimenti, evidenziando come ogni cambiamento, anche quando inizialmente destabilizza, possa aprire nuove possibilità e aiutare a lasciare andare ciò che non appartiene più al proprio percorso.

La reunion sarà dedicata a tutte le persone che hanno creduto in lei e nel progetto, ma anche a quelle che, dopo essersi allontanate, hanno scelto di tornare a far parte di quella che Pizzimenti definisce una «costellazione che si chiama Fierce Woman». Un’immagine che restituisce il senso di una comunità capace di accogliere percorsi diversi, senza trasformare le distanze in rotture definitive.

Il filo conduttore della serata resta la libertà individuale, intesa come possibilità di esprimersi senza dover aderire a ruoli prestabiliti o a modelli imposti. «Dove vince la libertà di essere se stessi, sempre», conclude Laura Pizzimenti, rilanciando il messaggio che accompagna Fierce Woman sin dalla sua nascita: costruire relazioni basate sul rispetto, sulla solidarietà e sulla consapevolezza che il valore di una persona non dipende dal suo genere.

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