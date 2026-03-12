I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11:00 di venerdì 13 marzo su TicketOne, TicketService Calabria e nei punti vendita autorizzati

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana. Gigi D’Alessio tornerà in riva allo Stretto il 4 dicembre 2026, con una tappa del suo nuovo tour “Gigi Palasport 2026”, che farà vibrare il PalaCalafiore in una delle date più attese dell’autunno musicale.

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, accompagnato da un entusiasmo immediato da parte dei fan. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11:00 di venerdì 13 marzo su TicketOne, TicketService Calabria e nei punti vendita autorizzati.

Un tour già da record

Il calendario del tour 2026 sta registrando numeri impressionanti: molte città hanno già fatto segnare il tutto esaurito, con diversi raddoppi che confermano il momento d’oro dell’artista napoletano. Dopo il successo delle date primaverili, D’Alessio ha deciso di aggiungere nuovi appuntamenti indoor per l’autunno, attraversando l’Italia da nord a sud.