La Cooperativa Sociale Nelson Mandela e il Comune di Gioiosa Ionica presentano la rassegna L'Amore dietro le Parole di Rosita Panetta e Giuseppe Iozzia.

L’appuntamento è in programma venerdì 21 agosto alle ore 21:00, al Parco della Guarnaccia, e inaugura il Primo Festival della Poesia di Gioiosa Ionica, dal titolo «Fino a quando incontrai un angelo...».

Il tema di questa prima edizione è «Gli Angeli», intesi non soltanto come figure spirituali, ma anche come presenze che fanno parte della nostra vita: dagli animali alle persone che, in momenti difficili, riescono a darci una mano, a starci vicino o persino a salvarci.

Nel corso della serata, Rosita Panetta e Giuseppe Iozzia presenteranno la rassegna L’Amore dietro le Parole. A condurre e accompagnare i diversi momenti sarà il filosofo Paolo Battistel, insieme agli interventi poetici di Agata Mazzitelli, Michele Petullà, Caterina Landro e Marcella Mellea.

La serata sarà arricchita dalla musica di Francesco Loccisano, maestro della chitarra battente, che accompagnerà alcuni momenti dell’incontro.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Luca Ritorto, dell’Assessora alla Cultura Serena Palermo, della Consigliera delegata alla Cultura Lidia Ritorto e del Presidente della Cooperativa Sociale Nelson Mandela Maurizio Zavaglia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia partecipare a una serata dedicata alla poesia, alla musica e alle storie delle persone che incontriamo lungo il nostro cammino.