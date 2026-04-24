Una mattinata in cui il suono incontra la narrazione e i giovani diventano interpreti di un patrimonio che continua a rinnovarsi. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 11:00, il Centro Giovanni Paolo II di Piazzale Ibico ospiterà il Concerto di Primavera, promosso dall’Associazione musicale IbicoLab in collaborazione con la Biblioteca Terrasita, la Parrocchia Maria SS. del Rosario, il progetto Piazzale Ibico e il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia.

Sul palco si esibiranno gli allievi dell’associazione, al centro di un percorso formativo che trova nell’esibizione pubblica un passaggio importante. L’appuntamento offre alla città l’occasione di ascoltare da vicino il lavoro svolto durante l’anno, fatto di studio costante e crescita musicale.

A seguire, la presentazione del progetto Capraforesta: favola della tradizione in musica, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Terrasita. Il progetto nasce da una fiaba della tradizione orale, scoperta da Deborah Serratore e narrata dal palmese Saverio Cambrea. Una storia che riemerge e viene riletta attraverso il linguaggio musicale, mantenendo intatto il legame con il territorio.

L’iniziativa mette in relazione la formazione musicale con la memoria culturale, affidando ai giovani il compito di dare voce a un racconto che attraversa il tempo.

Un appuntamento che guarda al territorio e alle sue radici, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.