Dopo le ferite lasciate dal ciclone Harry, strade e attività commerciali tornano protagoniste. Il sindaco Nastasi: «La città ha dimostrato vigore e forza e si è rialzata»

Migliaia di persone nelle strade, negozi aperti fino a tarda sera, famiglie e giovani arrivati anche dai centri vicini. La Notte Bianca – Saldi sotto le stelle ha restituito l’immagine di una Melito Porto Salvo viva e affollata, capace di trasformare il cuore della città in un grande spazio di incontro. E mentre si spengono le luci sull’appuntamento di ieri sera, il calendario estivo è già pronto a ripartire: dal 21 al 23 agosto arriverà l’International Street Food, per tre giorni dedicati al cibo di strada italiano e internazionale.

Il successo della Notte Bianca assume un significato particolare dopo i mesi difficili vissuti dalla città. A sottolinearlo è il sindaco Tito Nastasi, che lega la partecipazione registrata ieri sera anche alla capacità di reazione mostrata da Melito dopo il ciclone Harry, che durante l’inverno ha duramente colpito il territorio. «Dopo il ciclone Harry la città ha dimostrato vigore e forza e si è rialzata», sottolinea il primo cittadino, parlando delle migliaia di persone che hanno visitato Melito Porto Salvo.

«La straordinaria riuscita della Notte Bianca – Saldi sotto le stelle dimostra quanto Melito abbia voglia di vivere, partecipando con entusiasmo a iniziative che uniscono commercio, intrattenimento e socialità. È stata una serata viva, che ha riempito le nostre vie del centro e ha dato una boccata d’ossigeno concreta alle attività economiche della nostra comunità».

Proprio il sostegno al commercio era uno degli obiettivi centrali dell’iniziativa. «Il nostro obiettivo primario era sostenere i negozi di vicinato in un momento chiave come l’avvio dei saldi estivi, ma anche offrire ai cittadini e ai tanti visitatori giunti dai comuni limitrofi e dall’Area Grecanica un’occasione di festa sicura e accogliente. Vedere famiglie, giovani e turisti passeggiare tra le vetrine e gli spettacoli conferma che la strada intrapresa è quella giusta».

Nastasi rivolge quindi il ringraziamento ai commercianti, alle associazioni locali, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale e ai volontari impegnati durante la manifestazione. «Un risultato di questa portata non si ottiene da soli. Questa sinergia è il motore che deve continuare a guidare la valorizzazione del nostro territorio per i progetti futuri».

E il prossimo appuntamento è già alle porte. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, Piazza Porto Salvo e via Tommaso Alati ospiteranno l’International Street Food, manifestazione itinerante organizzata dall’A.I.R.S., Associazione Italiana Ristoratori di Strada, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo.

Ad ingresso gratuito, la tre giorni porterà in città numerosi food truck con proposte legate alle specialità dello street food italiano e internazionale, birre artigianali e alternative pensate per diverse esigenze alimentari. Un nuovo evento destinato ad animare Melito nel pieno della stagione estiva e a richiamare visitatori anche da fuori città.

A presentarlo è la vicesindaca Daniela Demetrio, che ringrazia il presidente dell’A.I.R.S. Alfredo Orofino per aver accolto l’invito dell’amministrazione. «Melito è pronta ad abbracciare un evento di portata nazionale che saprà valorizzare il territorio, attrarre turisti e visitatori da tutta la provincia e regalare ai nostri cittadini momenti di festa, socialità e grande enogastronomia».

Dalla folla della Notte Bianca ai sapori dell’International Street Food, Melito prova così a dare continuità a un’estate che sta riportando persone nelle strade e nelle piazze, puntando sugli eventi anche come occasione per sostenere il commercio e rafforzare la capacità attrattiva della città.