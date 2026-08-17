Cambiano gli orari dei tapis roulant di Reggio Calabria. Da oggi, lunedì 17 agosto, il sistema ettometrico funzionerà senza interruzioni dalle 8 del mattino fino alle 2 di notte, grazie all’introduzione di tre turni giornalieri e al potenziamento del personale impiegato nel servizio.

La nuova organizzazione, avviata in via sperimentale fino al prossimo 30 settembre, è stata disposta dall’amministrazione comunale su impulso del sindaco Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità del servizio e ampliare la fascia oraria a disposizione di cittadini e visitatori.

Fino a ieri il funzionamento era assicurato attraverso due turni, dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30, con un’interruzione di un’ora tra le due fasce. Complessivamente erano 16 gli operatori assegnati al servizio.

Tre turni e servizio continuativo fino alle 2

Con il nuovo assetto viene eliminata la cosiddetta “pausa tecnica” e introdotto un terzo turno serale. Il servizio sarà quindi articolato dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 2, senza interruzioni nell’arco delle 18 ore di funzionamento.

A rendere possibile l’estensione dell’orario è anche il rafforzamento dell’organico. Ai lavoratori già impiegati saranno affiancati altri cinque dipendenti comunali, distaccati per potenziare il gruppo assegnato al sistema ettometrico.

L’intervento punta così a rispondere alle esigenze di mobilità della stagione estiva, consentendo di utilizzare i tapis roulant anche nelle ore serali e notturne, particolarmente frequentate nel periodo estivo.

La sperimentazione proseguirà per circa un mese e mezzo, fino al 30 settembre, periodo durante il quale sarà quindi garantito il funzionamento continuativo del sistema dalle 8 alle 2.