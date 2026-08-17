Parte la nuova organizzazione sperimentale disposta dall’amministrazione Cannizzaro: servizio continuativo dalle 8 alle 2, cinque dipendenti comunali in più e stop all’interruzione di un’ora. Il nuovo assetto resterà in vigore fino al 30 settembre

Cambiano gli orari dei tapis roulant di Reggio Calabria. Da oggi, lunedì 17 agosto, il sistema ettometrico funzionerà senza interruzioni dalle 8 del mattino fino alle 2 di notte, grazie all’introduzione di tre turni giornalieri e al potenziamento del personale impiegato nel servizio.

La nuova organizzazione, avviata in via sperimentale fino al prossimo 30 settembre, è stata disposta dall’amministrazione comunale su impulso del sindaco Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità del servizio e ampliare la fascia oraria a disposizione di cittadini e visitatori.

Fino a ieri il funzionamento era assicurato attraverso due turni, dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.30, con un’interruzione di un’ora tra le due fasce. Complessivamente erano 16 gli operatori assegnati al servizio.

Tre turni e servizio continuativo fino alle 2

Con il nuovo assetto viene eliminata la cosiddetta “pausa tecnica” e introdotto un terzo turno serale. Il servizio sarà quindi articolato dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 2, senza interruzioni nell’arco delle 18 ore di funzionamento.

A rendere possibile l’estensione dell’orario è anche il rafforzamento dell’organico. Ai lavoratori già impiegati saranno affiancati altri cinque dipendenti comunali, distaccati per potenziare il gruppo assegnato al sistema ettometrico.

L’intervento punta così a rispondere alle esigenze di mobilità della stagione estiva, consentendo di utilizzare i tapis roulant anche nelle ore serali e notturne, particolarmente frequentate nel periodo estivo.

La sperimentazione proseguirà per circa un mese e mezzo, fino al 30 settembre, periodo durante il quale sarà quindi garantito il funzionamento continuativo del sistema dalle 8 alle 2.