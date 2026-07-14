Terranova Sappo Minulio, nel reggino, si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 25 luglio 2026 prenderà ufficialmente il via la stagione 2027 di Miss Mondo Calabria con una prestigiosa Selezione Ufficiale, primo appuntamento del nuovo tour regionale che porterà le aspiranti miss a contendersi l'accesso alle finali regionali e, successivamente, al prestigioso palco nazionale di Miss Mondo Italia.

Scelta, dunque, la suggestiva cornice di Terranova Sappo Minulio per ospitare le numerose aspiranti al titolo di Miss Mondo Calabria, protagoniste della prima selezione ufficiale della stagione 2027. L'evento è organizzato dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi, esclusivista del concorso Miss Mondo Calabria per l'intero territorio regionale, da anni impegnata nella valorizzazione del concorso attraverso eventi di prestigio che coniugano bellezza, spettacolo e promozione del territorio.

La manifestazione trasformerà il borgo reggino in una passerella di eleganza, talento e spettacolo, offrendo al pubblico una serata ricca di emozioni e contribuendo, al tempo stesso, alla promozione del territorio e delle sue eccellenze.

L'evento vedrà protagoniste giovani concorrenti provenienti da tutta la Calabria, pronte a mettersi in gioco in un percorso che valorizza non solo la bellezza, ma anche personalità, determinazione, cultura e capacità comunicative, valori che da sempre contraddistinguono il concorso Miss Mondo Italia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Terranova Sappo Minulio, Avv. Ettore Tigani, per l'importante appuntamento che inaugurerà la stagione 2027 di Miss Mondo Calabria.

«Siamo orgogliosi di ospitare una tappa ufficiale di un concorso di rilevanza mondiale come Miss Mondo Italia», dichiara il Sindaco Avv. Ettore Tigani. «Questa manifestazione rappresenta un'importante vetrina per Terranova Sappo Minulio e conferma la volontà della nostra Amministrazione di investire nella promozione del territorio attraverso eventi di qualità, capaci di coniugare spettacolo, cultura, accoglienza e valorizzazione delle nostre eccellenze. Sarà una serata di festa che offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire un paese ricco di storia, tradizioni e straordinarie bellezze naturalistiche.»

L'evento si inserisce nel ricco calendario delle iniziative estive promosse dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di rendere Terranova Sappo Minulio un punto di riferimento per manifestazioni di rilievo regionale e nazionale, capaci di rafforzarne l'attrattività turistica e di generare positive ricadute economiche e commerciali per il territorio.

L'Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento all'agenzia Andrea Cogliandro Eventi, esclusivista di Miss Mondo Calabria per l'intero territorio regionale, al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, agli sponsor, ai partner e a tutti coloro che, con il loro contributo, stanno rendendo possibile la realizzazione dell'evento.

L'invito è rivolto a cittadini, visitatori e turisti a partecipare numerosi a una serata che saprà unire eleganza, spettacolo e promozione del territorio, celebrando i valori della bellezza, del talento e dell'ospitalità che contraddistinguono Terranova Sappo Minulio.