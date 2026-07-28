Non è soltanto un collettivo musicale, ma un progetto culturale che negli anni ha contribuito a costruire, passo dopo passo, una scena elettronica sempre più viva a Reggio Calabria.

Con una programmazione continua, tra estate e inverno, Mantra Vibes ha scelto di investire sulla qualità, portando in città artisti nazionali e internazionali e proponendo un percorso fatto di ricerca musicale, sperimentazione e contaminazione.

Un lavoro costante, che va ben oltre la semplice organizzazione di eventi. Dietro ogni serata c'è la volontà di creare una comunità, educare all'ascolto, intercettare le nuove tendenze e dimostrare che anche Reggio Calabria può dialogare con i circuiti della musica elettronica contemporanea.

È proprio con questo spirito che Mantra Vibes ha deciso di sostenere Atarashi – Strait of Messina, il grande appuntamento del 2 agosto all'Arena Capo Peloro di Messina con Marco Carola b2b Seth Troxler, Max Dean, II Faces e Matteo Diop.

Per l'occasione l’organizzazione reggina fermerà la propria programmazione, scegliendo di non organizzare eventi in contemporanea e invitando la propria community a partecipare alla manifestazione siciliana.

«Come collettivo siamo sempre stati favorevoli alla creazione di sinergie per lo sviluppo di eventi dedicati ai giovani e alla musica elettronica. Per questo abbiamo scelto di sostenere Atarashi e invitiamo tutti a partecipare acquistando il ticket sulle piattaforme ufficiali, nella speranza che eventi con artisti di fama internazionale possano trovare sempre più spazio anche nella nostra città».

Una scelta che racconta un modo diverso di intendere la scena elettronica: non come competizione tra organizzatori, ma come una rete capace di crescere insieme. Per Mantra Vibes il successo di un grande evento nello Stretto rappresenta un'opportunità per tutti, anche per Reggio Calabria.

L'obiettivo resta infatti quello di continuare a costruire un movimento solido, facendo crescere un pubblico sempre più consapevole e pronto ad accogliere questo linguaggio musicale. Perché, se oggi Atarashi rappresenta un appuntamento di riferimento sull'altra sponda dello Stretto, la speranza della crew è che domani produzioni di questo livello possano trovare casa anche a Reggio Calabria.

Una visione che Mantra Vibes porta avanti da anni con passione, ricerca e una presenza costante sul territorio. Un percorso fatto di eventi, idee e sperimentazione che continua a dimostrare una cosa: la voglia di fare c'è, così come quella di contribuire alla crescita di una scena elettronica sempre più matura, aperta e riconoscibile.