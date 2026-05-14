Nella splendida cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (SA), dal 4 al 6 Agosto, si svolgerà la nuova edizione del Festival Mogol – Battisti, evento che celebra il binomio più iconico della canzone italiana. Tra le eccellenze chiamate nel valutare i talenti in gara, spicca il nome di Silvio Pacicca, noto produttore discografico di Reggio Calabria che assieme al Maestro Mogol presiederà nella prestigiosa Giuria e con lui anche la Masterclass con i giovani artisti.

Presenti, Giuseppe Gioni Barbera noto per le sue collaborazioni con Arisa e le cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. Silvio Pacicca porterà la sua vasta esperienza nell’industria discografica per selezionare e formare i progetti più meritevoli. Il professionista reggino si dichiara soddisfatto e felice di presenziare nuovamente al Festival Mogol – Battisti dichiarando, «Sono contento di tornare accanto al Maestro Mogol, ormai per diversi anni compagno di esperienze musicali e valutazione di tanti giovani talentuosi. Con lui, mi sono trovato sempre bene nelle selezioni per gli Artisti, sia per la sua grande e storica esperienza, sia perchè assieme ogni volta finiamo per emozionarci tantissimo sulle note di splendide canzoni e di testi che arrivano al cuore. Desidero, ringraziare il Patron Gregorio Fiscina e il mio partner e Manager artistico Lino Sansone della Lino Management Berlin per la splendida collaborazione e sinergìa lavorativa solida negli anni».