Il senatore Nicola Irto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Antonino Iachino, «Figura storica della Chiesa reggina e riferimento umano, spirituale e sociale per l’intera comunità dello Stretto. Con monsignor Iachino, Reggio Calabria – precisa poi Irto – perde un testimone autentico di carità, un sacerdote che ha vissuto il proprio ministero accanto agli ultimi, alle persone fragili e ai poveri, senza mai smarrire la sua umiltà e la sua straordinaria umanità. È stato un uomo disponibile con tutti, pronto a donare ogni volta una parola di conforto, un sorriso, un aiuto a chi aveva bisogno». Già direttore della Caritas diocesana e vicario generale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, «monsignor Iachino – rammenta Irto – è stato per decenni una presenza fondamentale nella vita ecclesiale e civile della città, sempre legato alla sua terra e ai valori della solidarietà e prossimità. Da oggi Reggio Calabria è più povera perché perde una figura esemplare, che ha incarnato il volto più autentico della Chiesa, vicina agli ultimi e alle ferite umane. Alla sua famiglia, all’arcidiocesi e alla comunità cattolica reggina – conclude il parlamentare – rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza, con grande affetto».

Anche il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace esprime il cordoglio della Città Metropolitana. «Rattristati per la scomparsa di don Antonino Iachino, grande uomo di Chiesta, da sempre al servizio della comunità di Reggio Calabria, esprimiamo un profondo cordoglio a tutti i suoi familiari e alla Curia. Testimone di impegno diretto in favore dei più bisognosi, don Iachino, ha rappresentato per anni una guida caritatevole e di assoluto rilievo. L’impegno con la Caritas diocesana ha lasciato segni indelebili del suo attivismo cristiano verso gli ultimi. Ovunque ha lasciato un ricordo indelebile di uomo di fede e pastore di anime».