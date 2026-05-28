Luciano Sorbillo protagonista della prima serata tra show cooking, masterclass e musica live
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Tutto pronto per l’apertura ufficiale del Calabria Pizza Fest, il grande villaggio del gusto dedicato alla pizza e alle eccellenze del territorio calabrese che prenderà il via domani, venerdì 29 maggio, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, nell’area della Torre Nervi.
L’inaugurazione del festival è in programma alle ore 18:00 e darà ufficialmente il via a cinque giorni di eventi, degustazioni, spettacoli, laboratori e incontri dedicati alla cultura gastronomica e alla valorizzazione delle produzioni identitarie della Calabria.
Tra gli appuntamenti più attesi della serata inaugurale spicca lo show cooking “Sapori di Calabria”, previsto dalle 19:00 alle 20:15, che vedrà protagonista Luciano Sorbillo, tra i più autorevoli ambasciatori della pizza napoletana nel mondo.
Accanto a lui saliranno sul palco anche Daniele Strangio del “Dast Restaurant” e Davide Destefano di “Gelato Cesare”, per uno show cooking a sei mani pensato come un viaggio tra pizza, cucina contemporanea e dessert d’autore, con al centro i sapori autentici della Calabria.
Il programma della giornata inaugurale prevede inoltre momenti di animazione e intrattenimento musicale con gli speaker e la musica di Radio Touring 104, in diretta dal villaggio dalle 18:00 alle 19:00 e poi ancora dalle 20:30 alle 22:00, accompagnando il pubblico tra interviste, musica e dj set. A chiudere la serata sarà il dj set firmato Vespaclub.
Protagonisti di questa prima edizione saranno le pizzerie: Ciroma, Il Pomodoro, Windy Hill, Da Zero, Lady Chef, Fratelli Britti, Rodri’s Pizza, BellaItalia, Mani in Pasta, Moonlight, Via del Corso e Napoli&Napoli.
Ogni pizzaiolo realizzerà una pizza margherita, una specialità della casa e una pizza dedicata alla Calabria, utilizzando uno degli ingredienti speciali della gastronomia regionale. Oltre alle pizze, all’interno del villaggio sarà possibile degustare anche pizze senza glutine, arancini e vari tipi di dolci.
Tutti i prodotti sono riscattabili attraverso i token acquistabili alle casse.
Tutti gli aggiornamenti sull’evento sono disponibili anche sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram, oltre che sul sito calabriapizzafest.it.