Tutto pronto per l’apertura ufficiale del Calabria Pizza Fest, il grande villaggio del gusto dedicato alla pizza e alle eccellenze del territorio calabrese che prenderà il via domani, venerdì 29 maggio, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, nell’area della Torre Nervi.

L’inaugurazione del festival è in programma alle ore 18:00 e darà ufficialmente il via a cinque giorni di eventi, degustazioni, spettacoli, laboratori e incontri dedicati alla cultura gastronomica e alla valorizzazione delle produzioni identitarie della Calabria.

Tra gli appuntamenti più attesi della serata inaugurale spicca lo show cooking “Sapori di Calabria”, previsto dalle 19:00 alle 20:15, che vedrà protagonista Luciano Sorbillo, tra i più autorevoli ambasciatori della pizza napoletana nel mondo.

Accanto a lui saliranno sul palco anche Daniele Strangio del “Dast Restaurant” e Davide Destefano di “Gelato Cesare”, per uno show cooking a sei mani pensato come un viaggio tra pizza, cucina contemporanea e dessert d’autore, con al centro i sapori autentici della Calabria.

Il programma della giornata inaugurale prevede inoltre momenti di animazione e intrattenimento musicale con gli speaker e la musica di Radio Touring 104, in diretta dal villaggio dalle 18:00 alle 19:00 e poi ancora dalle 20:30 alle 22:00, accompagnando il pubblico tra interviste, musica e dj set. A chiudere la serata sarà il dj set firmato Vespaclub.

Protagonisti di questa prima edizione saranno le pizzerie: Ciroma, Il Pomodoro, Windy Hill, Da Zero, Lady Chef, Fratelli Britti, Rodri’s Pizza, BellaItalia, Mani in Pasta, Moonlight, Via del Corso e Napoli&Napoli.

Ogni pizzaiolo realizzerà una pizza margherita, una specialità della casa e una pizza dedicata alla Calabria, utilizzando uno degli ingredienti speciali della gastronomia regionale. Oltre alle pizze, all’interno del villaggio sarà possibile degustare anche pizze senza glutine, arancini e vari tipi di dolci.

Tutti i prodotti sono riscattabili attraverso i token acquistabili alle casse.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento sono disponibili anche sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram, oltre che sul sito calabriapizzafest.it.