Entra nel vivo l’organizzazione del 1° Memorial "Serena Daf", in programma il 5 e 6 settembre nella suggestiva cornice dell’Area Tempietto sul Lungomare di Reggio Calabria. L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva Pantanello si preannuncia come una due giorni ricca di emozioni, spettacolo e grande partecipazione cittadina.

Un momento solenne e di grande importanza istituzionale aprirà ufficialmente la manifestazione: l'inaugurazione del Villaggio con circa 200 truck provenienti da tutta Italia dell'evento avverrà infatti alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che darà il via alle attività e porterà il saluto della cittàe per commemorare la nostra concittadina Serena

Il programma: intrattenimento, gusto e tradizione

L'iniziativa offrirà a residenti e visitatori una combinazione perfetta tra passione automobilistica, momenti di convivialità e intrattenimento:

Gastronomia e "Pranzo dell'Autista": Ampie aree dedicate al buon cibo locale, con lo speciale appuntamento del "Pranzo dell'Autista" per condividere la tavola in allegria.

Musica e Spettacolo: Intrattenimento continuativo con dj set coinvolgenti e musica dal vivo per animare le serate dell'Area Tempietto.

Sensibilizzazione: la Tavola Rotonda sulla Sicurezza Stradale

Accanto ai momenti festivi, il cuore dell'iniziativa batterà per la memoria e l'impegno sociale. Durante le due giornate si terrà una fondamentale Tavola Rotonda dedicata alla sicurezza stradale, realizzata con la toccante e preziosa partecipazione della famiglia di Serena. Un'occasione importante per dialogare con la cittadinanza e con i più giovani, promuovendo la cultura della guida responsabile e della prevenzione, affinché il ricordo si trasformi in valore e tutela per la vita.

«Siamo onorati della presenza delle istituzioni e felici di poter offrire alla città un appuntamento così completo» — sottolineano gli organizzatori dell'ASC Pantanello. Con il Presidente Luciano Cristiano «Il Memorial vuole essere un abbraccio caloroso alla famiglia di Serena e un messaggio forte sulla sicurezza per tutta la nostra comunità».

L'appuntamento per tutti è per il 5 e 6 settembre all'Area Tempietto di Reggio Calabria.