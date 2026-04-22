«E’ un evento che cresce e si consolida nella cultura gastronomica reggina. L’edizione dello Street Food di quest’anno avrà una giornata in più rispetto allo scorso anno, proprio per dare massimo respiro alla celebrazione dei piatti e delle pietanze simbolo della cucina nostrana e dell’area dello Stretto in generale» - sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante il momento inaugurale della Kermesse gastronomica sul Lungomare Falcomatà.

«Vedere così tanta gente al Food Village - ha aggiunto - è la dimostrazione tangibile che ci avevamo visto giusto, già lo sorso anno, quando avevamo deciso di puntare su un grande evento, in grado di generare entusiasmo e partecipazione e, soprattutto, rilanciare l’immagine della città a livello nazionale. Perché come ho già avuto modo di dire, il cibo di strada non è solo gusto e creatività, ma anche cultura, identità e incontro tra persone. Pertanto, siamo estremamente orgogliosi del fatto che Reggio Calabria, per 5 giorni, sarà il cuore pulsante del gusto grazie ad un evento pensato per esaltare l’eccellenza culinaria del territorio e della filiera produttiva che interessa anche altre regioni del Paese».

«Non è infatti una scelta di secondo piano - ha concluso il Sindaco Versace - quella di ospitare Giornalisti e food blogger di tutta Italia, attraverso un press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi per far scoprire, con il suo brand territoriale “Animautentica”, le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria. Perché con un’idea ben definita di marketing territoriale, ‘il 'Reggio Calabria Street Food Fest’ riesce a promuovere il cibo di qualità, ma anche il patrimonio culturale reggino che fa da cornice ad un grande evento che mette assieme sapori e bellezze della nostra terra».