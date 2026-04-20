Il candidato a sindaco per il Polo civico chiede di essere “giudicato” per quello che ha fatto e non per le promesse da campagna elettorale: «Faremo la nostra battaglia»

«Sono 46 anni che incontro la gente. Vorrei essere giudicato non per le promesse che posso fare, ma per quello che ho fatto. Il bene va fatto anche senza ricoprire cariche».

Lamberti conferma la sua candidatura a sindaco e rilancia: «Vogliamo essere l'alternativa per una città che al momento non è normale». Acqua, pulizia delle strade e viabilità sono tra i punti principali del programma.

Sui sondaggi è netto: «Non li guardo. Se sono come quelli del referendum, lasciano il tempo che trovano, perché le persone che si fanno vedere alle varie inaugurazioni non sono certo quelle che poi determinano il voto».

Sulle liste ancora in via di definizione, nessun allarme: «Non siamo competitivi numericamente, ma siamo sereni. Faremo la nostra battaglia».

Quanto alle prospettive elettorali, Lamberti si mostra fiducioso: «Se dovessimo dare credito alla massa di persone che hanno partecipato, faremo l'ago della bilancia e quindi ci vedremo al ballottaggio. Se uno dei due candidati più in vista dovesse vincere al primo turno, tanto di cappello. Siamo democratici nell'anima, accettiamo quello che la gente decide, con un concetto base: la democrazia è la legge dei numeri, ma non è detto che abbiano ragione».

Infine Lamberti cita anche Dante: «Il problema è che la gente non è libera di giudicare. Ha funzionato molto il sesto canto del Purgatorio. La gente si regoli come meglio crede».