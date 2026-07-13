Da giugno a settembre festival, spettacoli, appuntamenti letterari, enogastronomia e il concerto di Noemi accompagneranno residenti e visitatori in un cartellone pensato per valorizzare il territorio

Valorizzare il territorio, rendendo la Città sempre più attrattiva e offrire occasioni di incontro, cultura e divertimento ai residenti e ai visitatori.

È lo spirito che anima il cartellone degli eventi dell’estate 2026 a Siderno, iniziato nel mese di giugno e che proseguirà fino a settembre inoltrato, tra musica, cultura, spettacolo, sport, tradizioni ed enogastronomia.

Oltre ai tanti eventi organizzati dal ricco tessuto associativo cittadino, che vanno a innervare il cartellone, spiccano gli attesissimi festival che da anni costituiscono degli appuntamenti imperdibili e occasioni propizie per trascorrere il proprio tempo libero a Siderno.

Il primo è il festival del mare «Immersi nel Blu», che la Città di Siderno organizza insieme all’associazione «Blu Sbarre», in programma il 24, 25 e 26 luglio nel Rione Sbarre, tra i caratteristici vicoli dei pescatori e dei marinai allestiti, come ogni anno, a tema. Una grande occasione per valorizzare la risorsa mare tra musica, spettacoli, arte e street fish.

Agosto, invece, si aprirà con la quarta edizione di «Mondi Possibili», in programma sabato 1 e domenica 2 nella villa comunale. Il festival, organizzato in collaborazione col Mondadori Bookstore di Siderno, è tra le principali azioni del progetto «Siderno, i Mondi Possibili della lettura», finanziato dal Cepell dopo che Siderno è stata insignita, per il secondo triennio consecutivo, del titolo di «Città che legge».

Quindi, dopo numerose manifestazioni che avranno luogo nei tanti spazi pubblici del territorio cittadino, il 19 agosto la villa comunale ospiterà «Omaggio a Pino Daniele», una serata speciale di musica dedicata a uno dei cantautori più amati di sempre. Da un’idea del musicista Massimo Cusato, infatti, si darà vita al concerto di una band molto importante nella quale suonerà anche Agostino Marangolo, il batterista che ha suonato durante l’incisione degli album più belli del cantautore napoletano: «Pino Daniele» del 1979, «Nero a metà» (1980) e «Musicante» del 1984, oltre ad averlo accompagnato in numerose tournée.

Il 21, 22 e 23 agosto sul lungomare, spazio al divertimento della «Festa della Birra», mentre il 24 agosto, nella villa comunale, avrà luogo la quinta edizione dell’estemporanea di pittura «Sulle orme del Maestro Giuseppe Correale», tra i principali eventi del centenario della nascita del celebre scultore sidernese.

Dal 4 all’8 settembre, poi, la Città si riempirà di fedeli e visitatori per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, con le manifestazioni religiose e la tradizionale fiera della protettrice dei marittimi, istituita per la prima volta nel 1819. A chiudere i festeggiamenti civili sarà il concerto di Noemi, la sera dell’8 settembre in piazza Portosalvo.

E non finisce qui. Perché dal 17 al 20 settembre, sempre in piazza Portosalvo, avrà luogo il Festival della Pizza, che anticiperà di qualche giorno la terza edizione della kermesse «Le Notti dei Folli», che si snoderà nelle viuzze della marina di Siderno, tra il lungomare e il Corso della Repubblica. Un appuntamento che nelle prime due edizioni ha attirato migliaia di visitatori e che quest’anno è stato spostato all’inizio dell’autunno, nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Perché in fondo, a Siderno, l’estate non finisce mai!