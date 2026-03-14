Obiettivo dell’evento è quello di stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori dodici mesi l’anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio

Stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori dodici mesi l’anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio. Questo l’obiettivo del terzo “Focus Sud e Futuri - Oltre il mare: i patrimoni per la continuità dell’offerta turistica” promosso dalla Fondazione Magna Grecia, e in programma il 19 e 20 marzo 2026 a Scilla (Reggio Calabria), in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa, che chiude il ciclo triennale di eventi realizzati dalla Fondazione Magna Grecia nell’ambito dello specifico progetto PNRR sulla valorizzazione dei Borghi Storici, riunirà rappresentanti istituzionali, accademici, operatori economici e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo per riflettere, attraverso cinque sessioni tematiche, sulle strategie di sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione dei patrimoni territoriali del Mezzogiorno.

Si comincia il 19 marzo alle ore 10, con i saluti del Sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone e l’apertura dei lavori del presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti.

Nella prima parte della mattinata si discute di “Opportunità e sfide legate alla destagionalizzazione turistica”, con la moderazione dalla giornalista del TgLa7 Flavia Fratello. Tra i relatori l’Assessore regionale Eulalia Micheli e il Direttore di CalabriaLive Santo Strati. Nel pomeriggio spazio alla “Calabria da raccontare”, con la partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi e del regista Mimmo Calopresti.

La giornata di lavoro si chiude con il racconto delle best practice che funzionano sia in termini di offerta culturale e turistica, che di nuove forme di narrazione.

Modera il vicedirettore del Tg2, Fabrizio Frullani.

La seconda giornata di lavori, il 20 marzo, inizia invece alle 15 e si sviluppa in due sessioni guidate dal giornalista RAI e divulgatore scientifico Federico Quaranta. La prima affronterà il tema delle “Radici di Calabria” attraverso un viaggio fra cultura, storia e tradizioni alla presenza, fra gli altri, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese e del Direttore di LacNetwork Franco Laratta. La seconda avrà al centro del dibattito il tema della “Montagna come patrimonio”. Sarà inoltre l’occasione per presentare Arborum Meridies, il progetto multidisciplinare di alfabetizzazione ecologica, realizzato dalla Fondazione Magna Grecia e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, confluito in un volume fotografico pubblicato da Rubbettino Editore.