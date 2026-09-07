Musica, danza e recitazione nel cuore della città per il recital degli animatori dell’Estate Ragazzi 2026, tra partecipazione, applausi e impegno condiviso

Le voci dei giovani, la musica, i colori del teatro e una piazza pronta ad accoglierli. È nata così la serata che, martedì 1° settembre, ha portato in Piazza Macrì il recital «Forza venite gente», interpretato dagli animatori dell’Estate Ragazzi 2026 della Parrocchia Maria SS. delle Grazie e dell’Azione Cattolica «Pier Giorgio Frassati» di Taurianova.

Dopo la prima rappresentazione nel giardino della canonica, i giovani attori hanno avuto la possibilità di vivere nuovamente l’emozione dello spettacolo, questa volta nel cuore della città e davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Piazza Macrì è diventata così, per una sera, un grande teatro all’aperto, nel quale si sono incontrati giovani, famiglie e cittadini.

Attraverso canti, danze e recitazione, i giovani attori hanno raccontato la storia di san Francesco d’Assisi: il rapporto con il padre Pietro di Bernardone, la rinuncia alle ricchezze, l’incontro con Chiara e la scelta di una vita fondata sulla povertà e sulla fraternità. Il recital è stato il frutto di un cammino condiviso, fatto di prove, impegno, amicizia e desiderio di costruire insieme qualcosa di bello.

A presentare la serata è stato Gabriele Alessi, Responsabile parrocchiale ACR, che ha introdotto il recital e presentato al pubblico i suoi protagonisti. La regia e la direzione artistico-musicale sono state curate da Maria Josè Fava, affiancata da Elisa Zinnato come aiuto regia.

Accanto ai giovani non sono mancati la presenza e il sostegno del parroco, don Mino Ciano, e di Maria Francesca Marafioti, Presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica «Pier Giorgio Frassati». Con loro, educatori e animatori hanno seguito la preparazione dello spettacolo, condividendo con i ragazzi ogni tappa di questa esperienza.

Al termine della rappresentazione sono saliti sul palco, insieme al Parroco e alla Presidente, il Sindaco di Taurianova, dott. Domenico Romeo, l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Maria Concetta Valotta, e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Taurianova, dott.ssa Maria Concetta Muscolino. Nei loro interventi hanno rivolto parole di apprezzamento e incoraggiamento ai giovani attori, manifestando stima e riconoscenza nei confronti degli organizzatori. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di continuare a offrire alla città esperienze culturali ed educative capaci di coinvolgere i giovani e di accompagnarli nella loro crescita umana e spirituale.

La partecipazione del pubblico e i lunghi applausi finali hanno restituito il senso più autentico della serata: la gioia di vedere tanti giovani diventare protagonisti e mettere i propri talenti al servizio degli altri. «Forza venite gente» ha lasciato in Piazza Macrì un messaggio di semplicità, fraternità e speranza, mostrando come il teatro possa unire le persone e parlare alla vita attraverso la bellezza.

E forse l’immagine più bella della serata rimane proprio questa: una piazza che ascolta e dei giovani che, con la loro voce, la musica e il teatro, raccontano il Vangelo e donano speranza alla propria comunità.