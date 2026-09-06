Dem intervengono su una dichiarazione resa dal sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia in occasione della conferenza stampa del candidato del centrodestra Roscioli
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«Le parole pronunciate oggi da Francesco Cannizzaro non possono essere archiviate come una delle tante espressioni sopra le righe di una campagna elettorale. Il sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia ha dichiarato: “non sarò più ricattabile da chi c'era prima”. È un'affermazione grave, sulla quale è necessario fare chiarezza».
Lo afferma la Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria.
«Cannizzaro dica ai reggini da chi sarebbe stato ricattato, per quali ragioni e in quali circostanze. E soprattutto spieghi cosa sia cambiata per consentirgli oggi di affermare di non essere “più” ricattabile. Quando un sindaco utilizza una parola come “ricattabile”, la città ha il diritto di sapere a cosa si riferisca.
Se Cannizzaro parla di fatti concreti e usa la parola “ricatto” nel suo significato proprio, ha già denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica? E, se non lo ha fatto, intendi farlo? Se invece si riferisce esclusivamente a dinamiche politiche, dica con chiarezza quali fossero i condizionamenti ai quali sostiene di essere stato sottoposto e chi li esercitava.
Reggio Calabria non ha bisogno di zone d'ombra, allusioni o messaggi lasciati a metà. Ha bisogno di verità, trasparenza e buona amministrazione. Cannizzaro chiarisca le sue parole: non al Partito Democratico, ma ai reggini».