La Varia di Palmi incassa il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria anche per l’edizione 2026. La Fondazione Varia di Palmi ETS ha espresso «profonda soddisfazione» per il rinnovo della partnership istituzionale da parte dell’Ente metropolitano, che ha confermato un contributo pari a 100mila euro a sostegno dell’organizzazione della storica manifestazione in programma il prossimo 30 agosto.

Nel comunicato diffuso dalla Fondazione viene sottolineato come la decisione rappresenti «un segnale forte di vicinanza istituzionale e di riconoscimento del valore culturale, storico, religioso e turistico della Varia», patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco e simbolo identitario non soltanto per la città di Palmi ma per l’intera Calabria.

La Fondazione evidenzia inoltre come la conferma del contributo da parte della Città Metropolitana testimoni «la volontà condivisa di continuare a sostenere e promuovere quella che è unanimemente considerata la manifestazione più importante della Calabria», capace ad ogni edizione di richiamare migliaia di visitatori, fedeli, turisti e operatori culturali provenienti da tutta Italia.

Nel testo viene rivolto un ringraziamento al sindaco metropolitano Carmelo Versace, all’amministrazione e agli uffici competenti «per la sensibilità dimostrata e per la concreta collaborazione istituzionale».

Intanto prosegue il lavoro organizzativo della Fondazione in vista dell’edizione 2026, con l’obiettivo dichiarato di «offrire alla Calabria e al Paese un evento all’altezza della sua storia, della sua tradizione e del prestigio che la Varia di Palmi rappresenta nel mondo».