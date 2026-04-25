Si contendono la fascia tricolore Vincenzo Oliverio ed Emanuele Oliveri dopo la fase di gestione commissariale del Comune
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Si torna al voto a Melicuccà. Il piccolo comune di 854 abitanti, della Piana di Gioia Tauro, risulta attualmente in gestione commissariale dopo la fine anticipata del mandato dell’ex sindaco Vincenzo Oliverio, il quale si ricandiderà alla prossima tornata elettorale. A contendergli la fascia tricolore sarà un ex sindaco: Emanuele Oliveri. Le due compagini hanno ufficializzato gli schieramenti completi che i cittadini saranno chiamati a votare il 24 e 25 maggio.
Oliverio Vincenzo Sindaco
Giuseppe Antonio Germanò
Maria Teresa Battaglia
Alessia Ligato
Maria Teresa Carbone
Mario Napoli
Filomena Parisio
Antonio Cammareri
Rosario Martino
Giovanni Costa
Vincenzo Maceri