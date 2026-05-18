Dopo Saverio Pazzano ed Eduardo Lamberti Castronuovo, nei prossimi giornin sarà la volta di Domenico Battaglia e Francesco Cannizzaro

L’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” continua il proprio percorso di confronto e dialogo con i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, confermando il ruolo centrale che la nostra comunità riveste nel territorio della Vallata del Gallico.

Dopo gli incontri già avuti con Saverio Pazzano ed Eduardo Lamberti Castronuovo, martedì 19 maggio alle ore 19.30 avremo il piacere di ospitare Domenico Battaglia, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, mentre mercoledì 20 maggio alle ore 18.00, sempre a Villa San Giuseppe, ci sarà la presentazione della lista “Uniti per Reggio Nord”, con candidato alla Presidenza della III Circoscrizione l’Ing. Giuseppe Giordano.

Il giorno successivo, sempre alle ore 18, Villa San Giuseppe accoglierà Francesco Cannizzaro, anch’egli candidato alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, insieme a Emanuela Chirico, candidata alla Presidenza della III Circoscrizione Reggio Nord per il centrodestra.

Per la nostra comunità rappresenta motivo di grande soddisfazione aver ricevuto, nel corso di questa campagna elettorale, l’attenzione e la presenza di tutti e quattro i candidati alla guida della città e dei due candidati alla carica di Presidenza della nostra Circoscrizione. Un segnale importante che testimonia l’attenzione verso Villa San Giuseppe e verso le esigenze dell’intero territorio della Vallata del Gallico.

«Crediamo fortemente che il compito di un’associazione sia quello di promuovere partecipazione, ascolto e confronto costruttivo, offrendo un contributo concreto affinché i territori ottengano la giusta considerazione da parte di chi sarà chiamato ad amministrare la città», evidenziano dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe.

L’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” è orgogliosa del lavoro svolto in questi mesi con assoluta apoliticità, nel solo interesse della comunità, della crescita del territorio e del bene comune.