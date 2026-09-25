Il consigliere regionale: «È necessario capire quali risultati siano stati ottenuti e quali strumenti abbia oggi per tutelare i collegamenti»

I collegamenti aerei da Reggio Calabria per Londra Stansted e Berlino risultano programmati solo fino al 22 e al 28 ottobre. Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ha depositato giovedì mattina un’interrogazione per chiedere alla Giunta di intervenire prima della loro soppressione: mantenere le due rotte o trovare collegamenti internazionali equivalenti, anche attraverso un tavolo urgente con Sacal, Enac, compagnie aeree ed enti locali.

Bruno chiede inoltre un piano per garantire i collegamenti con l’estero a dicembre, quando Reggio Calabria ospiterà le Next Gen ATP Finals. Tra le possibilità da valutare indica voli aggiuntivi, charter e accordi straordinari. «La città si prepara ad accogliere un evento sportivo internazionale e rischia di perdere, poche settimane prima, due collegamenti diretti con l’estero. Serve una risposta immediata», afferma il consigliere.

L’interrogazione domanda alla Regione quando abbia saputo dei tagli e quali interlocuzioni abbia già avviato con Ryanair e Sacal. Chiede poi il quadro completo dei voli previsti per l’inverno 2026-2027 a Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone, confrontato con la stagione precedente. Nell’atto è richiamata anche la riduzione della frequenza del volo Crotone–Bologna, con la soppressione del collegamento domenicale.

«La Regione ha investito risorse pubbliche per promuovere la Calabria e rafforzare i suoi aeroporti. È necessario capire quali risultati siano stati ottenuti e quali strumenti abbia oggi per tutelare i collegamenti», sottolinea Bruno. Per questo chiede di conoscere le somme impegnate e pagate al vettore, nonché le eventuali clausole contrattuali sul mantenimento di rotte e frequenze e le possibili penali.

Infine, Bruno sollecita la pubblicazione integrale dello studio TEHA sull’impatto degli investimenti regionali, con la relativa metodologia e il costo dell’incarico, e chiede quali iniziative la Giunta intenda assumere per ridurre la dipendenza degli scali calabresi da un unico vettore.

«Rafforzare la connettività aerea è un obiettivo che condividiamo. Proprio per questo bisogna evitare di perdere voli già attivati e dare risposte chiare ai cittadini e alle imprese dell’Area dello Stretto», conclude il capogruppo di “Tridico Presidente”.