“La nostra missione” e “Siderno2030”: «Esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto accaduto e la nostra vicinanza al ragazzo vittima dell’aggressione e alla sua famiglia»

«Le immagini dell’aggressione ai danni di un giovanissimo, avvenuta a Siderno e diffuse nelle ultime ore, ci hanno profondamente colpito e non possono lasciare indifferente nessuno.

Come gruppi di opposizione del Consiglio comunale – si legge nella nota di “La nostra missione” e “Siderno2030” – esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto accaduto e la nostra vicinanza al ragazzo vittima dell’aggressione e alla sua famiglia.

Di fronte a episodi di questa gravità non possono esserci appartenenze, divisioni o strumentalizzazioni politiche. La violenza, l’umiliazione e la prevaricazione nei confronti di un’altra persona devono trovare una risposta netta e unanime da parte dell’intera comunità.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e delle autorità competenti, chiamate ad accertare ogni responsabilità. Ma, ancora prima, confidiamo nelle famiglie. Confidiamo nella loro capacità di parlare ai propri figli, di accompagnarli alla comprensione della gravità di quanto accaduto e, laddove coinvolti, di spingerli ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.

Un tempo si diceva che “i figli sono lo specchio della famiglia”. Noi crediamo fermamente nei valori delle famiglie sidernesi, nei principi che quotidianamente trasmettono ai propri figli e nella capacità di quei valori di prevalere anche dopo un errore grave. Proprio facendo appello a quei principi auspichiamo che i ragazzi coinvolti possano comprendere fino in fondo la gravità del gesto compiuto, assumendosene consapevolmente le conseguenze.

Ma quanto accaduto deve anche interrogarci come comunità. Reprimere i singoli episodi è indispensabile, ma altrettanto importante è prevenirli. Famiglie, scuola, istituzioni, associazioni e realtà educative sono chiamate, ciascuna per la propria parte, a rafforzare il dialogo con i più giovani e a promuovere quotidianamente la cultura del rispetto, della solidarietà e della convivenza civile.

Anche la politica ha una responsabilità: contribuire a creare occasioni di aggregazione, ascolto e inclusione e dare, attraverso i propri comportamenti e il confronto pubblico, un esempio coerente con i valori che chiediamo alle nuove generazioni di rispettare.

Su temi come questi maggioranza e opposizione devono essere capaci di ritrovarsi dalla stessa parte.

Siderno è una comunità che non può accettare la violenza come linguaggio né l’indifferenza come risposta. Quanto accaduto deve diventare occasione per rafforzare, tutti insieme, quel tessuto educativo e sociale necessario affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi», concludono i gruppi consiliari di opposizione “La nostra missione” e “Siderno2030”.