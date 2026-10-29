Il Partito Democratico di Cittanova, attraverso il circolo ”Francesco Vinci“, s olleva un duro atto d'accusa contro l'Amministrazione comunale in merito alla mancata partecipazione all'avviso pubblico regionale “Agorà Calabria“. La misura, volta alla promozione turistica e alla valorizzazione culturale del territorio, ha stanziato un budget complessivo di 4 milioni di euro, finanziando ben 50 Comuni calabresi con contributi fino a 50 mila euro a progetto.

Dall'esame delle graduatorie definitive, tuttavia, emerge che il Comune di Cittanova non figura tra i beneficiari. Il dato più critico, evidenziato dal PD, è che l'ente locale non avrebbe nemmeno avanzato la richiesta di ammissione al bando. Una rinuncia che i dem definiscono ingiustificabile, considerando il ricco patrimonio storico, culturale e identitario della cittadina che avrebbe potuto fare da base a una proposta progettuale vincente.

I rappresentanti del PD sottolineano come queste risorse avrebbero rappresentato una boccata d'ossigeno per l'economia locale, offrendo la possibilità di generare ricadute positive sulle attività commerciali e ricettive attraverso l'attrazione di visitatori. In un momento di ristrettezza economica per le casse comunali, ignorare tali opportunità regionali senza fornire motivazioni ufficiali costituisce per l'opposizione un grave danno alla comunità.

Attraverso una serie di quesiti precisi, il Circolo „Francesco Vinci“ esige ora un chiarimento pubblico da parte della giunta, chiedendo se sia stata effettuata una valutazione preventiva del bando, se siano emerse criticità tecniche o amministrative insormontabili e quali strategie si intendano adottare per il futuro. «Amministrare significa programmare, progettare e cogliere le opportunità disponibili», conclude la nota del PD, rimarcando che Cittanova necessita di capacità di programmazione e risultati verificabili anziché di semplici annunci e proclami da palco.