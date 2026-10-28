VIDEO – Il Questore di Reggio Calabria dispone misure preventive nei confronti dei ragazzi coinvolti negli scontri di luglio. Vietati l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze del locale e nelle strade adiacenti durante le ore serali e notturne

Non potranno accedere ad alcune aree del centro cittadino i sette giovani coinvolti in una violenta rissa culminata con un accoltellamento. Nei loro confronti il Questore di Reggio Calabria ha disposto altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.), misura di prevenzione conosciuta anche come “Daspo Urbano” o “Daspo Willy”.

L’episodio risale al mese di luglio 2026, quando una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 ha informato della presenza di una rissa che ha coinvolto numerosi giovani nei pressi di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino. L’immediato intervento del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno ha consentito di ricostruire l’accaduto e di identificare tutti i giovanissimi partecipanti alla rissa di età compresa tra i 24 e i 19 anni, che sono stati successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria.

A seguito dei fatti, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria ha avviato un’attenta attività di indagine finalizzata all’emissione dei provvedimenti di D.A.C.Ur., misura di prevenzione personale destinata a tutelare i luoghi di aggregazione e di pubblico ritrovo.

La gravità delle condotte accertate, ritenute lesive della sicurezza pubblica e tali da compromettere il benessere, la vivibilità e il decoro urbano della comunità locale, ha giustificato l’adozione della misura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La durata dei provvedimenti è stata stabilita in relazione al ruolo e alla responsabilità di ciascun partecipante, variando da sei mesi fino a due anni.

Con l’emissione del D.A.C.Ur., considerato uno dei principali strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi pubblici, ai destinatari viene vietato l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze del bar teatro degli eventi e nelle strade adiacenti durante le ore serali e notturne.

L’adozione di tali misure conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel prevenire e contrastare fenomeni di violenza legati alla movida, attraverso strumenti mirati a garantire condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità per l’intera comunità.