La Sala Monteleone di Palazzo Campanella ha ospitato la manifestazione politica di Alternativa Popolare dal titolo “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, appuntamento durante il quale sono stati presentati il progetto politico-amministrativo per la città e la lista dei candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente nazionale del partito Paolo Alli, già presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, che ha rilanciato la visione politica del movimento: «Alternativa Popolare lavorerà a Reggio Calabria e in tutta Italia affinché il modello cristiano-sociale, fondato sul volontariato e sul servizio agli ultimi, possa rappresentare il pilastro di una nuova stagione politica».

Alli ha definito Reggio Calabria «uno dei punti centrali dell’azione politica del partito», parlando della necessità di «una vera rivoluzione amministrativa e culturale» e indicando in Massimo Ripepi e Francesco Cannizzaro i protagonisti di questa fase politica.

Particolarmente atteso l’intervento di Ripepi, che ha innanzitutto ringraziato Cannizzaro «per aver fortemente voluto questa federazione politica, nata per rafforzare un’azione concreta e incisiva nell’interesse esclusivo della città».

Nel corso del suo intervento, il segretario regionale di Alternativa Popolare ha presentato i 32 candidati della lista, definendoli «uomini e donne coraggiosi, liberi e forti». Una squadra composta da 19 donne e 13 uomini, con professionisti provenienti da diversi settori, dal mondo sanitario a quello amministrativo, passando per scuola, sindacati, ambiente, sport e terzo settore.

Ripepi ha poi illustrato il progetto “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, definendolo «una visione concreta di rilancio della città». Tra le priorità indicate, il ripristino della piena funzionalità dei servizi essenziali e lo sviluppo del turismo diportistico attraverso la realizzazione del porto turistico e di una rete di porti-canale.

Ampio spazio anche alla valorizzazione dell’identità cittadina, con la proposta di una “Via della Moda” sul Corso Garibaldi dedicata a Gianni Versace e la creazione di un museo e di una scuola internazionale di design ispirata allo stilista reggino.

Nel progetto illustrato dal leader di AP trovano spazio anche la valorizzazione dei Bronzi di Riace, il rilancio del Lungomare Falcomatà e il tema delle opere compensative legate al Ponte sullo Stretto, con la richiesta di interventi infrastrutturali adeguati per la città e l’attuazione dell’Area Integrata dello Stretto.

A chiudere la manifestazione è stato l’intervento di Francesco Cannizzaro, che ha elogiato il lavoro politico portato avanti da Ripepi in questi anni all’opposizione: «Con il suo impegno determinato e instancabile è diventato il leader dell’opposizione in città».

Il parlamentare ha inoltre attaccato duramente il centrosinistra cittadino, parlando della necessità di «riscattare la città attraverso il lavoro e l’impegno costante» e superare «la montagna di problemi generati da Falcomatà e dai suoi amici».

La manifestazione si è conclusa in un clima di entusiasmo e partecipazione, con la presentazione ufficiale dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare per il Consiglio comunale di Reggio Calabria.