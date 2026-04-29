Il prefetto Clara Vaccaro ha presieduto oggi un incontro, avente ad oggetto le modalità di svolgimento della propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali, al quale sono stati invitati a partecipare il Questore di Reggio Calabria, i Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, i Sindaci di Reggio Calabria, Palmi e Taurianova nonché i delegati delle liste ammesse alla competizione elettorale nei predetti Comuni, oltre ai componenti dell'Ufficio Elettorale Provinciale.

Nel corso dell'incontro, il Prefetto ha sottolineato che la procedura elettorale rappresenta la massima espressione di democrazia partecipativa e, pertanto, deve essere svolta con assoluta trasparenza e correttezza.

Al riguardo è stata evidenziata la necessità che lo svolgimento dell'attività di propaganda debba avvenire nel rispetto delle normative di settore nonché delle prerogative di tutti i partecipanti alla competizione elettorale, in un clima di serena e civile dialettica democratica. Per una concreta attuazione di tali regole si è proceduto alla redazione di un accordo, che verrà pubblicato sul sito internet della Prefettura , con l'impegno da parte dei Comuni e dei rappresentanti dei partiti politici a darne ampia diffusione in sede locale ai soggetti interessati alla competizione elettorale.

In detto accordo, vengono brevemente richiamate le regole connesse alle diverse formule di propaganda, sia per quanto riguarda le modalità espositive delle stesse (cortei, volantinaggio, canali radiotelevisivi, carta stampata, pubblicità figurativa e/o luminosa ecc.) che per quanto riguarda la regolamentazione dei comizi elettorali nel corso delle prossime settimane.