Il Comitato di Sorveglianza, l’organismo incaricato di controllare lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione, ha approvato in prima istanza la relazione annuale d'avanzamento aggiornata al 31 dicembre 2025. Il via libera è arrivato nel corso della riunione del 27 maggio ultimo scorso, rispettando pienamente le scadenza ufficiali.



Durante l'incontro Domenica Catalfamo, Dirigente ad interim del Settore 11 “Pianificazione – Leggi Speciali” e Autorità Responsabile del PSC, ha illustrato i punti principali del documento, con il supporto del personale della struttura. L'attenzione si è concentrata, in particolare, sull'andamento della spesa nel corso del 2025 e sui risultati delle attività di monitoraggio e controllo effettuate direttamente sul campo.



L'efficace lavoro di squadra ha consentito all'Ente, ancora una volta, di raggiungere risultati positivi in termini di gestione delle attività correlate e connesse agli interventi ricadenti nell'ambito del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria. Proprio per questo, tutte le istituzioni coinvolte hanno concordato sull'importanza di intensificare i momenti di incontro e di confronto. L'obiettivo comune resta quello di mantenere una collaborazione costante e una totale condivisione d'intenti, per rispondere al meglio ai bisogni reali e all'interesse pubblico delle comunità locali.