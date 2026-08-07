«Con l'approvazione del bilancio consuntivo durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, sancita dal voto all'unanimità dell'intera Aula, viene certificato in modo inequivocabile e definitivo il grande lavoro svolto in questi anni sulla finanza dell'Ente. Il rendiconto approvato dimostra, meglio di qualsiasi dichiarazione, la concretezza di un percorso di risanamento finanziario che lascia nelle mani della nuova amministrazione un bilancio estremamente solido, caratterizzato da una cassa in attivo di ben 113 milioni di euro, segnando una distanza abissale dal profondo buco di bilancio ereditato dall'amministrazione Falcomatà nel 2014.



Questo risultato è il frutto di un'azione amministrativa rigorosa che ha visto il pieno rispetto dell'accordo siglato con lo Stato, centrando anche per l'annualità 2025 l'obiettivo della riduzione del disavanzo di 18,6 milioni di euro. Contestualmente, si è registrato un incremento delle entrate correnti dell'8,5% e, dato di straordinaria rilevanza, per l'intero anno non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, con una gestione virtuosa che ha garantito un risparmio diretto per l'Ente e per i cittadini, evitando l'addebito di qualsiasi interesse passivo.



L'efficacia e la correttezza del lavoro svolto sono state confermate anche dall'organo di revisione contabile, che ha attestato il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e il regolare recupero del disavanzo.



A questo quadro si aggiungono i risultati straordinari ottenuti sul fronte della riscossione: nel periodo compreso tra il 2018 e il 2025 si è registrato un incremento costante dei dati che ha raggiunto il massimo storico nel 2023, confermandosi poi stabile negli anni successivi, persino a seguito del passaggio della gestione del servizio idrico alla Regione.



A sigillare in modo definitivo l'ottimo lavoro svolto sui conti comunali sono stati paradossalmente gli stessi consiglieri dell'attuale maggioranza di destra che, portando per la prima volta nella storia il provvedimento direttamente in Aula senza il preventivo passaggio in Commissione, caso che non ha alcun precedente storico nel nostro Comune, hanno nei fatti confermato l'assoluta solidità e la piena correttezza del documento contabile.



Questo consuntivo rappresenta l'ultimo atto di una stagione politica fondamentale per la messa in sicurezza della città. A partire dal prossimo bilancio, spetterà alla comunità e alle forze politiche valutare e giudicare esclusivamente quelli che saranno gli operati e i risultati della nuova amministrazione alla quale è demandato il compito di governare in maniera altrettanto virtuosa le finanze comunali risanate e messe in sicurezza in questi anni di duro lavoro al servizio della comunità reggina». Così in una nota i Consiglieri Comunali delle Liste Civiche "Reset" e "La Svolta".